Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Punjab Accident: बलाचौर-रोपड़ नेशनल हाईवे पर हादसा, कार की टक्कर से महिला की मौत; युवक घायल

    By Amarjit Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 05:37 AM (IST)

    बलाचौर-रोपड़ नेशनल हाईवे पर एक सड़क हादसे में कार की टक्कर से स्कूटर सवार महिला की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। हंस राज और गुरविंदर कौर स्कूटर पर जा रहे थे तभी दो कारों की टक्कर में उनका स्कूटर चपेट में आ गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बलाचौर-रोपड़ हाईवे पर कार टक्कर में महिला की मौत।

    संवाद सहयोगी, काठगढ़। बलाचौर-रोपड़ नेशनल हाईवे पर कार की टक्कर से स्कूटर सवार महिला की मौत हो गई, स्कूटर चालक गंभीर घायल हो गया। मृतक महिला की पहचान गांव जब्बा निवासी हरविंदर कौर पत्नी हरविंदर राम के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी मुताबिक गांव दरियापुर निवासी हंस राज अपने स्कूटर पर गांव जब्बा से बलाचौर जा रहे थे। उनके साथ पिछली सीट पर गांव जब्बा निवासी गुरविंदर कौर पत्नी हरविंदर राम सवार थीं। हाईवे पर एक ढाबे के पास गुरदासपुर की तरफ जा रही कार, जिसमें गांव खटकड़ निवासी सतीश कुमार सवार था, के पीछे एक अन्य कार आकर टकरा गई।

    पीछे से टकराई कार में गांव नोठी निवासी गुरप्रीत सिंह बलाचौर की तरफ जा रहा था। दोनों कारों की टक्कर होते ही अचानक हंस राज का स्कूटर भी कारों की चपेट में आ गया। स्कूटर सवार हंस राज और गुरविंदर कौर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत सिविल अस्पताल बलाचौर में भर्ती करवाया गया।

    वहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि हरविंदर का इलाज चल रहा है। मौके पर पहुंची एसएसएफ टीम ने थाना काठगढ़ में सूचना दी। थाना काठगढ़ की पुलिस ने दोनों कारों और स्कूटर को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।