Punjab Accident: बलाचौर-रोपड़ नेशनल हाईवे पर हादसा, कार की टक्कर से महिला की मौत; युवक घायल

संवाद सहयोगी, काठगढ़। बलाचौर-रोपड़ नेशनल हाईवे पर कार की टक्कर से स्कूटर सवार महिला की मौत हो गई, स्कूटर चालक गंभीर घायल हो गया। मृतक महिला की पहचान गांव जब्बा निवासी हरविंदर कौर पत्नी हरविंदर राम के रूप में हुई है।

जानकारी मुताबिक गांव दरियापुर निवासी हंस राज अपने स्कूटर पर गांव जब्बा से बलाचौर जा रहे थे। उनके साथ पिछली सीट पर गांव जब्बा निवासी गुरविंदर कौर पत्नी हरविंदर राम सवार थीं। हाईवे पर एक ढाबे के पास गुरदासपुर की तरफ जा रही कार, जिसमें गांव खटकड़ निवासी सतीश कुमार सवार था, के पीछे एक अन्य कार आकर टकरा गई।

पीछे से टकराई कार में गांव नोठी निवासी गुरप्रीत सिंह बलाचौर की तरफ जा रहा था। दोनों कारों की टक्कर होते ही अचानक हंस राज का स्कूटर भी कारों की चपेट में आ गया। स्कूटर सवार हंस राज और गुरविंदर कौर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत सिविल अस्पताल बलाचौर में भर्ती करवाया गया।