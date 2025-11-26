पंजाब में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज, नवांशहर में 59 प्रतिबंधित गोलियों के साथ दो तस्कर गिरफ्तार 

संवाद सहयोगी, नवांशहर। जिला पुलिस ने गश्त के दौरान दो अलग-अलग मामलों में दो युवकों को काबू कर उनसे 59 प्रतिबंधित गोलियां बरामद की हैं। दोनों आरोपितों के खिलाफ संबंधित थानों में एनडीपीएस एक्ट तहत विभिन्न मामले दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

पहले मामले में चौकी जाड़ला में तैनात एएसआइ अमरजीत कौर ने बताया कि वह पुलिस पार्टी सहित संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश में चौकी जाड़ला से सिगलीगर बस्ती मेन हाईवे की तरफ जा रहे थे। इस दौरान सड़क किनारे बने बस स्टैंड के कमरे में एक व्यक्ति अपने हाथ में एक लिफाफा पकड़े संदिग्ध हालात में खड़ा दिखाई दिया।

व्यक्ति ने पुलिस को देखकर लिफाफा सड़क किनारे फेंक दिया व खुद भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस को व्यक्ति पर संदेह हुआ व उसे सहयोगी कर्मचारियों की सहायता से काबू कर लिफाफे की जांच की गई तो लिफाफे से 30 प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुईं।