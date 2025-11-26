Language
    पंजाब में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज, नवांशहर में 59 प्रतिबंधित गोलियों के साथ दो तस्कर गिरफ्तार 

    By Amarjit Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 02:39 PM (IST)

    नवांशहर जिला पुलिस ने गश्त के दौरान दो अलग-अलग मामलों में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। उनसे कुल 59 प्रतिबंधित गोलियां बरामद की गईं। जाड़ला चौकी पुलिस ने 30 गोलियों के साथ किशनपुरा के राज कुमार को पकड़ा, जबकि मुकंदपुर पुलिस ने झिंगडा के गुरप्रीत सिंह से 29 गोलियां बरामद की। दोनों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    नवांशहर में 59 प्रतिबंधित गोलियों के साथ दो नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं।

    संवाद सहयोगी, नवांशहर। जिला पुलिस ने गश्त के दौरान दो अलग-अलग मामलों में दो युवकों को काबू कर उनसे 59 प्रतिबंधित गोलियां बरामद की हैं। दोनों आरोपितों के खिलाफ संबंधित थानों में एनडीपीएस एक्ट तहत विभिन्न मामले दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

    पहले मामले में चौकी जाड़ला में तैनात एएसआइ अमरजीत कौर ने बताया कि वह पुलिस पार्टी सहित संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश में चौकी जाड़ला से सिगलीगर बस्ती मेन हाईवे की तरफ जा रहे थे। इस दौरान सड़क किनारे बने बस स्टैंड के कमरे में एक व्यक्ति अपने हाथ में एक लिफाफा पकड़े संदिग्ध हालात में खड़ा दिखाई दिया।

    व्यक्ति ने पुलिस को देखकर लिफाफा सड़क किनारे फेंक दिया व खुद भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस को व्यक्ति पर संदेह हुआ व उसे सहयोगी कर्मचारियों की सहायता से काबू कर लिफाफे की जांच की गई तो लिफाफे से 30 प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुईं।

    आरोपित की पहचान गांव किशनपुरा निवासी राज कुमार के रूप में हुई है। वहीं दूसरे मामले में थाना मुकंदपुर प्रभारी महेंद्र सिंह ने गश्त दौरान गांव झिंगडा निवासी गुरप्रीत सिंह को काबू कर उससे 29 प्रतिबंधित गोलियां बरामद की हैं।