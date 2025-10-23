MP से पंजाब तक फैले ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़, नवांशहर में 28.80 किलो अफीम के साथ ट्रक चालक धराया

संवाद सहयोगी, नवांशहर। सीआइए स्टाफ नवांशहर ने एक ट्रक चालक से 28.80 किलो अफीम बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपित को इससे पहले 18 अक्टूबर को थाना सिटी नवांशहर पुलिस ने 50.46 ग्राम अफीम सहित काबू किया था। आरोपित से की गई पूछताछ दौरान सामने आया था कि आरोपित ने अपने घर गांव चक्क ठठिया (अमृतसर) में 6 किलो 870 ग्राम अफीम छिपाकर रखी हुई है और इसके अलावा राहों के गांव कंग निवासी दविंदर कुमार को 21 किलो 160 ग्राम अफीम सप्लाई की गई है।

आरोपित ट्रक चालक की पहचान गांव चक्क ठठिया (अमृतसर) निवासी इंद्रजीत सिंह पुत्र दारा सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपित से और पूछताछ के लिए उसे अदालत में पेश कर पांच दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है।

इस संबंध में जानकारी देते एसपी (जांच) सर्वजीत सिंह वाहिया ने बताया कि सीआइए स्टाफ नवांशहर इंचार्ज इंस्पेक्टर नीरज चौधरी पुलिस पार्टी सहित त्योहारों के मद्देनजर संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश में 18 अक्टूबर को गांव महालों बाइपास पर मौजूद थे।

इस दौरान आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही थी। इस दौरान नवांशहर की तरफ से एक कार (पीबी-08-एफजे-8888) आती दिखाई दी। पुलिस ने कार को टार्च का इशारा कर जांच के लिए रुकने का इशारा किया। कार चालक ने कार रोक ली व अपनी पहचान गांव ठठिया (अमृतसर) निवासी इंद्रजीत सिंह पुत्र दारा सिंह बताई। पुलिस को कार चालक पर संदेह हुआ व कार की जांच की गई।

जांच दौरान पुलिस को कार के गीयर लीवर समीप बने बाक्स में रखे एक पारदर्शी प्लास्टिक के लिफाफे से 50.46 ग्राम अफीम बरामद हुई। जिसके चलते कार चालक के खिलाफ थाना सिटी नवांशहर में एनडीपीएस एक्ट तहत मामला नंबर 226 दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी।

उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा कार चालक से की गई पूछताछ दौरान सामने आया कि आरोपित ट्रक चालक है और वह मध्यप्रदेश से अफीम लाकर नवांशहर व फिल्लौर के आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करता है। आरोपित ने बताया कि उसने इसके अलावा अपने घर गांव चक्क ठठिया (अमृतसर) में 6 किलो 870 ग्राम अफीम छिपाकर रखी हुई है।

आरोपित ने बताया कि इसके अलावा गांव खोजा मौजूदा गांव सलोह निवासी दविंदर कुमार को 21 किलो 160 ग्राम अफीम सप्लाई की है। पुलिस ने दोनों स्थानों से कुल 28 किलो 80 ग्राम के करीब अफीम बरामद कर ली है।

पुलिस ने बताया कि इस मामले में दूसरा आरोपित गांव खोजा मौजूदा गांव सलोह निवासी दविंदर कुमार इस समय जेल में बंद है और उसे भी इस मामले में नामजद कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि दविंदर कुमार के खिलाफ इससे पहले भी एनडीपीएस एक्ट तहत विभिन्न चार मामले दर्ज हैं।



आरोपित से की गई पूछताछ दौरान सामने आया है कि आरोपित ट्रक चालक है और वह अक्सर ट्रक लेकर मध्यप्रदेश आता जाता रहता है। दविंदर कुमार के साथ आरोपित की काफी जान पहचान थी और वह अक्सर व्हाट्सएप पर बातचीत करते रहते थे।

दविंदर कुमार के कहने पर ही वह मध्यप्रदेश से अफीम लेकर आता था और गांव कंग में उसे अफीम सप्लाई की थी और दविंदर कुमार के कहने पर ही उसने गांव कंग में दविंदर कुमार के घर में एक बाल्टी में अफीम छिपाकर गेट समीप जमीन में दबाई हुई है।