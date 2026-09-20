लोग परेशान, प्रशासन मौन! नवांशहर में सड़क के गड्ढों को भरने के लिए निकले विद्यार्थियों, खुद शुरू की मरम्मत

संवाद सहयोगी, नवांशहर। सड़क पर बने गड्ढों के कारण लोगों को होने वाली परेशानी और हादसों के खतरे को देखते हुए नवांशहर के आरके आर्य कालेज के विद्यार्थियों ने समाज सेवा की मिसाल पेश की। शनिवार को कालेज के राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग की ओर से आयोजित एक दिवसीय विशेष शिविर के दौरान स्वयंसेवकों ने कालेज के बाहर राहों रोड पर बने खतरनाक गड्ढों की खुद मरम्मत की।

विद्यार्थियों ने सीमेंट, बजरी और रेत की मदद से गड्ढों को भरकर सड़क को आवाजाही के लिए सुरक्षित बनाने का प्रयास किया। कालेज के बाहर सड़क पर लंबे समय से बने गड्ढों के कारण पैदल राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कालेज आने वाले विद्यार्थियों के लिए भी सड़क पर आवाजाही आसान नहीं थी।

खासकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए गड्ढों के कारण हादसे का खतरा बना रहता था। इसी समस्या को देखते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने प्रशासन का इंतजार करने के बजाय अपने स्तर पर सड़क की मरम्मत करने का निर्णय लिया।

विद्यार्थियों की पहल की सराहना कालेज प्रबंधक कमेटी के प्रधान विनोद भारद्वाज ने राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों की इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि सड़क के गड्ढों को भरना जरूरी था, क्योंकि इनके कारण राहगीरों, वाहन चालकों और कालेज विद्यार्थियों को परेशानी हो रही थी। गड्ढों के कारण किसी भी समय दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती थी। विद्यार्थियों ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सराहनीय कार्य किया है।