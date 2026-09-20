अमृतसर के संतोखसर साहिब गुरुद्वारे में माथा टेकने गए व्यापारी की मौत, सरोवर में तैरता मिला शव

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के गुरुद्वारा श्री संतोखसर साहिब में माथा टेकने पहुंचे 68 वर्षीय व्यक्ति का सरोवर से शव मिला है। मृतक की पहचान मनिंदर सिंह निवासी अमृतसर के रूप में हुई है। वह आइडीएच मार्केट में कृत्रिम गहनों की दुकान चलाते थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, वह गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान वह कपड़ों समेत सरोवर में उतर गए।

जानकारी के अनुसार, घटना का पता चलने के बाद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से सरोवर में तलाशी अभियान शुरू किया गया। प्रबंधकों और संबंधित कर्मचारियों ने सरोवर में काफी देर तक तलाश की। इसके बाद मनिंदर सिंह का शव बरामद कर लिया गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच की कार्रवाई शुरू की।