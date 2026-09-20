जालंधर में फिर सहमे लोग! दशमेश नगर से एक और बच्चा हुआ लातपा, पुलिस ने शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के वेस्ट इलाके में बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दशमेश नगर का रहने वाला एक मासूम बच्चा पिछले दो दिनों से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता है। बच्चे के अचानक गायब होने से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

स्वजनों ने अपने स्तर पर आसपास के क्षेत्रों और रिश्तेदारों के पास बच्चे की काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। आखिरकार कोई उपाय न देखकर परिजनों ने मामले की लिखित शिकायत स्थानीय पुलिस को दे दी है।