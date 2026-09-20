फाजिल्का पहुंचे अर्जुन राम मेघवाल, आसफवाला में बलिदानियों को किया नमन; नशा मुक्त पंजाब यात्रा को करेंगे रवाना

जागरण संवाददाता, फाजिल्का। पंजाब को नशा मुक्त बनाने के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुरू की गई मुहिम के तहत तीसरी नशा मुक्त पंजाब यात्रा का फाजिल्का से औपचारिक आगाज हो गया है। यात्रा के शुभारंभ अवसर पर पहुंचे केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आसफवाला स्थित 1971 के युद्ध स्मारक पहुंचकर देश के अमर बलिदानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस दौरान उन्होंने वार मेमोरियल में 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की शहादत की गाथा और जवानों के पराक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। बलिदानियों को नमन करने के बाद केंद्रीय मंत्री ने क्षेत्र के शहीद परिवारों तथा नशे की विभीषिका झेल रहे पीड़ित परिवारों से सीधे संवाद किया। उन्होंने परिवारों से बातचीत कर उनकी वर्तमान स्थिति, समस्याओं और जमीनी चुनौतियों के बारे में जानकारी ली और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया।