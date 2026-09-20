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फाजिल्का पहुंचे अर्जुन राम मेघवाल, आसफवाला में बलिदानियों को किया नमन; नशा मुक्त पंजाब यात्रा को करेंगे रवाना

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Sun, 20 Sep 2026 11:51 AM (IST)

फाजिल्का पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आसफवाला वार मेमोरियल पर बलिदानियों को नमन किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर नशा मुक्त पंजाब यात्रा को हरी झंडी दिखाई।

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघ मेघवाल बलिदानियों को नमर करते हुए।

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघ मेघवाल बलिदानियों को नमर करते हुए।

HighLights

  1. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने फाजिल्का से यात्रा शुरू की।

  2. आसफवाला में 1971 के युद्ध शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

  3. नशा मुक्त पंजाब यात्रा का उद्देश्य सामाजिक जागरूकता फैलाना है।

जागरण संवाददाता, फाजिल्का। पंजाब को नशा मुक्त बनाने के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुरू की गई मुहिम के तहत तीसरी नशा मुक्त पंजाब यात्रा का फाजिल्का से औपचारिक आगाज हो गया है। यात्रा के शुभारंभ अवसर पर पहुंचे केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आसफवाला स्थित 1971 के युद्ध स्मारक पहुंचकर देश के अमर बलिदानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस दौरान उन्होंने वार मेमोरियल में 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की शहादत की गाथा और जवानों के पराक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। बलिदानियों को नमन करने के बाद केंद्रीय मंत्री ने क्षेत्र के शहीद परिवारों तथा नशे की विभीषिका झेल रहे पीड़ित परिवारों से सीधे संवाद किया। उन्होंने परिवारों से बातचीत कर उनकी वर्तमान स्थिति, समस्याओं और जमीनी चुनौतियों के बारे में जानकारी ली और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

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Central misiter meghwal naman

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघ मेघवाल बलिदानियों को नमर करते हुए।

जल्द अनाज मंडी पहुंचेगे मेघवाल

इसके उपरांत केंद्रीय मंत्री पुरानी अनाज मंडी स्थित मुख्य कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने नशा मुक्त पंजाब यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कुछ लोग इस यात्रा को राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जबकि इसका मुख्य उद्देश्य राजनीति करना बिल्कुल नहीं है।

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अभियान का उद्देश्य नशे के खिलाफ आवाज उठाना

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अभियान का मुख्य ध्येय पंजाब को नशे के दलदल से बाहर निकालना, लोगों में सामाजिक जागरूकता पैदा करना और युवाओं को सही दिशा देना है। प्रधानमंत्री के 'एक पेड़ मां के नाम' और 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियानों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यह यात्रा भी समाज को एकजुट करने और पंजाब के भविष्य को सुरक्षित करने की एक पवित्र पहल है।

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