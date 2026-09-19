सीएम रेखा गुप्ता ने फतेहगढ़ साहिब में टेका मत्था, पंजाब में किया ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ का शुभारंभ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/फतेहगढ़ साहिब। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पंजाब दौरे के दौरान आज फतेहगढ़ साहिब स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री ज्योति सरूप साहिब में माथा टेका और गुरु चरणों में अरदास की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वीर साहिबज़ादों और माता गुजरी जी की महान शहादत को नमन करते हुए कहा कि यह पावन धरती त्याग, तपस्या, साहस और धर्मनिष्ठा की अमर प्रेरणा देती है। उन्होंने वाहेगुरु से पंजाब की सुख-समृद्धि, खुशहाली और प्रत्येक परिवार के कल्याण की कामना की। इस अवसर पर उनके साथ पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सरदार केवल सिंह ढिल्लों भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का आह्वान गुरुद्वारा साहिब में दर्शन के पश्चात, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राज्य में बढ़ते नशे के प्रकोप के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ते हुए ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने नशे के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने चिंता जताते हुए कहा कि पंजाब के युवाओं और परिवारों को नशे के गंभीर दुष्प्रभावों से बचाना आज हम सभी की सबसे बड़ी सामूहिक जिम्मेदारी बन गया है।

राज्य सरकार पर बोला तीखा हमला जनसभा को संबोधित करते हुए गुप्ता ने पंजाब की मौजूदा राज्य सरकार पर भी तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने आम आदमी पार्टी का नाम लिए बिना कहा कि पंजाब की जनता ने जिस 'बदलाव' की उम्मीद के साथ मौजूदा सरकार को चुना था, आज वही जनता खुद को पूरी तरह से ठगा हुआ महसूस कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में शासन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और आम जनता के हितों की लगातार अनदेखी की जा रही है।