फतेहगढ़ साहिब से भाजपा की नशा मुक्त पंजाब यात्रा का दूसरा चरण शुरू, दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी
भाजपा ने फतेहगढ़ साहिब से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की। रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाई और नशा पीड़ित परिवारों से मुलाकात की।
HighLights
फतेहगढ़ साहिब से नशा मुक्त पंजाब यात्रा का दूसरा चरण आरंभ।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई।
भाजपा ने पंजाब सरकार की नशा नीति पर सवाल उठाए।
नवनीत छिब्बर, जागरण, फतेहगढ़ साहिब। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे नशा मुक्त पंजाब यात्रा के दूसरे चरण की शनिवार को फतेहगढ़ साहिब से शुरुआत की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इससे पहले उन्होंने ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहिब में नतमस्तक होकर पंजाब की शांति, समृद्धि और नशामुक्ति के लिए अरदास की। इसके बाद उन्होंने नशे से प्रभावित परिवारों और नशामुक्ति के लिए काम कर रहे स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। यात्रा के दौरान भाजपा नेताओं ने पंजाब सरकार की नशे के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए।
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गुरुद्वारे में नतमस्तक होकर की अरदास
शनिवार सुबह फतेहगढ़ साहिब पहुंचीं रेखा गुप्ता के साथ पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। नेताओं ने गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहिब में माथा टेका और पंजाब को नशे से मुक्त कराने के लिए अरदास की।
इसके बाद नेताओं ने नशे की समस्या से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। परिवारों की महिलाओं ने नशे के कारण परिवारों पर पड़े प्रभाव और परेशानियों के बारे में अपनी बात रखी। नशामुक्ति के क्षेत्र में काम कर रहे स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों से भी उनके प्रयासों को लेकर चर्चा की गई।
रैली में पंजाब सरकार पर निशाना
यात्रा को रवाना करने से पहले सरहिंद की पुरानी अनाज मंडी में रैली आयोजित की गई। इसमें रेखा गुप्ता सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने नशे के मुद्दे पर अपने विचार रखे।
रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2022 में सत्ता में आने के समय तीन महीने में नशा खत्म करने का वादा किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद सरकार की ओर से अलग-अलग समयसीमा बताई गई, लेकिन नशे की समस्या समाप्त नहीं हुई।
उन्होंने पंजाब के लोगों से नशे के खिलाफ जनआंदोलन खड़ा करने की अपील की। रेखा गुप्ता ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली और पंजाब की राजनीति को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर कई सवाल उठते रहे हैं। उनके इन आरोपों को भाजपा के राजनीतिक रुख के तौर पर देखा जाना चाहिए।
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भाजपा नेताओं ने रखा अपना रोडमैप
पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि पार्टी की ओर से किए गए वादों को पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब में नशे की समस्या खत्म करने का वादा किया था और इसके लिए तय समय के अनुसार काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भाजपा ने इस दिशा में अपना रोडमैप तैयार किया है।
पूर्व पंजाब भाजपा अध्यक्ष अश्वनी शर्मा और मनप्रीत सिंह बादल ने भी रैली को संबोधित किया। उन्होंने पंजाब में नशे की समस्या पर चिंता जताते हुए इसे समाप्त करने के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई।
117 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचेगी यात्रा
भाजपा की ओर से चलाया जा रहा यह अभियान केवल फतेहगढ़ साहिब तक सीमित नहीं रहेगा। पार्टी ने चार यात्राओं के माध्यम से पंजाब के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचने की योजना बनाई है। फतेहगढ़ साहिब से शुरू हुआ दूसरा चरण आगे कई विधानसभा क्षेत्रों से होकर जालंधर की ओर जाएगा।
जिला भाजपा अध्यक्ष दीदार सिंह भट्टी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ जनआंदोलन तैयार करने में फतेहगढ़ साहिब की सक्रिय भागीदारी रहेगी।
भाजपा का कहना है कि यात्रा के माध्यम से नशे के सामाजिक प्रभाव को लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने और प्रभावित परिवारों की आवाज को सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं, यात्रा के दौरान राज्य सरकार पर लगाए गए राजनीतिक आरोपों को भाजपा के चुनावी अभियान के संदर्भ में भी देखा जा रहा है।