RPG हमले के साजिशकर्ता की हत्या का आरोपी तरनतारन में अरेस्ट, पुलिस से हुई मुठभेड़; फायरिंग में हुआ घायल

धर्मबीर सिंह मल्हार, जागरण, तरनतारन। दिसंबर 2022 में सरहाली थाने पर हुए आरपीजी हमले के साजिशकर्ता अजमीत सिंह की हत्या के मामले में वांछित शूटर साजनप्रीत सिंह को शनिवार को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। सरहाली थाना क्षेत्र में नुशहरा पुल के पास हुई कार्रवाई के दौरान आरोपी घायल हो गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी के पैर में गोली लगी है। उसे घायल अवस्था में उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सूचना के आधार पर सरहाली थाने के हेड सब इंस्पेक्टर बलबीर सिंह बेली और सीआइए स्टाफ के प्रभारी इंस्पेक्टर रूपिंदरपाल सिंह की संयुक्त टीम ने नुशहरा पुल के पास नाकाबंदी की। इस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार साजनप्रीत सिंह को रुकने का इशारा किया गया।

पुलिस के मुताबिक, रुकने के बजाय आरोपी ने पुलिस दल पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने पहले हवा में गोली चलाई। इसके बावजूद आरोपी ने दोबारा पुलिस पर फायरिंग की। इसके बाद पुलिस की गोली लगने से साजनप्रीत सिंह घायल हो गया।

पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से हथियार और कारतूस बरामद किए हैं।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आतंकी लखबीर सिंह और सतबीर सिंह सत्ता नौशेरा तथा जैसल चंबल के समूह से जुड़े अजमीत सिंह को 18 अगस्त को जेल से रिहा किया गया था। इसके बाद 11 सितंबर को मोटरसाइकिल पर सवार दो शूटरों ने रात के समय अजमीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

दूसरे आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी पुलिस जांच में साजनप्रीत सिंह पन्नू का नाम भी सामने आया। अधिकारियों के अनुसार, वह उन शूटरों में शामिल था, जिन्होंने अजमीत सिंह की गोली मारकर हत्या की थी। इसी मामले में वह पुलिस को वांछित था।