RPG हमले के साजिशकर्ता की हत्या का आरोपी तरनतारन में अरेस्ट, पुलिस से हुई मुठभेड़; फायरिंग में हुआ घायल
तरनतारन में दिसंबर 2022 के सरहाली आरपीजी हमले के साजिशकर्ता अजमीत सिंह की हत्या के वांछित शूटर साजनप्रीत सिंह को ...और पढ़ें
HighLights
साजनप्रीत सिंह आरपीजी हमले के साजिशकर्ता की हत्या में वांछित था।
तरनतारन में पुलिस मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गोली लगी।
पुलिस ने आरोपी से हथियार और कारतूस बरामद किए हैं।
धर्मबीर सिंह मल्हार, जागरण, तरनतारन। दिसंबर 2022 में सरहाली थाने पर हुए आरपीजी हमले के साजिशकर्ता अजमीत सिंह की हत्या के मामले में वांछित शूटर साजनप्रीत सिंह को शनिवार को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। सरहाली थाना क्षेत्र में नुशहरा पुल के पास हुई कार्रवाई के दौरान आरोपी घायल हो गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी के पैर में गोली लगी है। उसे घायल अवस्था में उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, 30 बोर की पिस्तौल, एक मैगजीन और सात कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपित की पहचान साजनप्रीत सिंह निवासी गांव कोट मोहम्मद खा के रूप में हुई है।
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नाकाबंदी के दौरान पुलिस पर फायरिंग
मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों एसपी आइ रिपु तपन सिंह संधू, डीएसपी रविशेर सिंह और शिवदर्शन सिंह ने बताया कि सरहाली थाने में दर्ज केस नंबर 163 में वांछित शूटर साजनप्रीत सिंह के बारे में सूचना मिली थी। जानकारी मिली थी कि आरोपी हथियारों के साथ इलाके में घूम रहा है और किसी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में है।
सूचना के आधार पर सरहाली थाने के हेड सब इंस्पेक्टर बलबीर सिंह बेली और सीआइए स्टाफ के प्रभारी इंस्पेक्टर रूपिंदरपाल सिंह की संयुक्त टीम ने नुशहरा पुल के पास नाकाबंदी की। इस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार साजनप्रीत सिंह को रुकने का इशारा किया गया।
पुलिस के मुताबिक, रुकने के बजाय आरोपी ने पुलिस दल पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने पहले हवा में गोली चलाई। इसके बावजूद आरोपी ने दोबारा पुलिस पर फायरिंग की। इसके बाद पुलिस की गोली लगने से साजनप्रीत सिंह घायल हो गया।
पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से हथियार और कारतूस बरामद किए हैं।
पुलिस की ओर से बरामद हथियारों और घटनाक्रम की जांच की जा रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी।
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आरपीजी हमले के साजिशकर्ता की हत्या
एसपी आइ रिपु तपन सिंह संधू ने बताया कि नवंबर 2022 में सरहाली थाने पर आरपीजी हमला हुआ था। पुलिस के अनुसार, उस समय केंद्रीय जेल गोइंदवाल साहिब में बंद अजमीत सिंह ने इस हमले की साजिश रची थी।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आतंकी लखबीर सिंह और सतबीर सिंह सत्ता नौशेरा तथा जैसल चंबल के समूह से जुड़े अजमीत सिंह को 18 अगस्त को जेल से रिहा किया गया था। इसके बाद 11 सितंबर को मोटरसाइकिल पर सवार दो शूटरों ने रात के समय अजमीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
दूसरे आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी
पुलिस जांच में साजनप्रीत सिंह पन्नू का नाम भी सामने आया। अधिकारियों के अनुसार, वह उन शूटरों में शामिल था, जिन्होंने अजमीत सिंह की गोली मारकर हत्या की थी। इसी मामले में वह पुलिस को वांछित था।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हत्याकांड में शामिल अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी मिली है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ओर से अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और अन्य आरोपितों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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