पंजाब के तरनतारन में सैलून मालिक को बदमाशों ने मारी गोली, अस्पताल में भर्ती; 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज
तरनतारन के डालेके बस अड्डे के पास एक सैलून मालिक मनजिंदर सिंह को पुरानी रंजिश के चलते गोली मार दी गई।
HighLights
मनजिंदर सिंह को डालेके बस अड्डे के पास गोली मारी।
पुरानी रंजिश के कारण हमला किया गया।
पुलिस ने 10 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
जागरण संवाददाता, तरनतारन। गांव डालेके बस अड्डे समीप सैलून चलाते मनजिंदर सिंह नामक युवक को रंजिश के तहत गोली मारकर घायल कर दिया गया। थाना सदर की पुलिस ने महिला समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बलजीत सिंह वड़ैच ने बताया कि एएसआइ राजपाल सिंह ने आरोपितों की गिरफ्तारी लिए छापामारी शुरु कर दी है।
थाना सदर के अंतर्गत आते गांव खैहरा निवासी बिक्कर सिंह के लड़के मनजिंदर सिंह ने बताया कि गांव डालेके बस अड्डे के पास वह सैलून चलाता है। शुक्रवार की शाम साढ़े पांच बजे भगवान सिंह, बलजिंदर सिंह, हरदीप सिंह, सुखदेव सिंह, सुमनदीप कौर निवासी गांव खैहरा व पांच अज्ञात लोग असलहे से लैस होकर आए।
सैलून के बाहर भीड़ देखकर वह काम छोड़कर बाहर आया। जिस दौरान आरोपितों ने तीन राउंड गोलियां चलाईं। एक गोली उसकी टांग पर लगी। मनजिंदर सिंह को इलाज लिए सिविल अस्पताल तरनतारन दाखिल करवाया गया।
एएसआइ राजपाल सिंह ने बताया कि प्रथम जांच में सामने आया कि कुछ दिन पूर्व इन्हीं लोगों ने उसे चोटल किया था। हमले की वजह निजी रंजिश बताया जाता है। फिलहाल आरोपितों की गिरफ्तारी लिए छापामारी जारी है। अस्पताल में उपचाराधीन मनजिंदर सिंह की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है।