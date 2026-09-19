पंजाब के तरनतारन में सैलून मालिक को बदमाशों ने मारी गोली, अस्पताल में भर्ती; 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

जागरण संवाददाता, तरनतारन। गांव डालेके बस अड्डे समीप सैलून चलाते मनजिंदर सिंह नामक युवक को रंजिश के तहत गोली मारकर घायल कर दिया गया। थाना सदर की पुलिस ने महिला समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बलजीत सिंह वड़ैच ने बताया कि एएसआइ राजपाल सिंह ने आरोपितों की गिरफ्तारी लिए छापामारी शुरु कर दी है। थाना सदर के अंतर्गत आते गांव खैहरा निवासी बिक्कर सिंह के लड़के मनजिंदर सिंह ने बताया कि गांव डालेके बस अड्डे के पास वह सैलून चलाता है। शुक्रवार की शाम साढ़े पांच बजे भगवान सिंह, बलजिंदर सिंह, हरदीप सिंह, सुखदेव सिंह, सुमनदीप कौर निवासी गांव खैहरा व पांच अज्ञात लोग असलहे से लैस होकर आए।