‘नशे में नाश-चाय पर विश्वास’, देर रात अमृतसर के ज्ञानी टी-स्टॉल पहुंचे राघव चड्ढा; पंजाब की सियासत पर की चर्चा

रोहित कुमार, चंडीगढ़। भाजपा की ओर से पंजाब में नशे के खिलाफ निकाली जा रही यात्रा और कार्यक्रमों के बीच राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा अमृतसर के मशहूर ज्ञानी टी स्टॉल पर पहुंचे। दिनभर के कार्यक्रम समाप्त करने के बाद चड्ढा ने यहां चाय की चुस्कियों के साथ फुर्सत के पल बिताए और देर रात तक लोगों के साथ पंजाब की सियासत पर चर्चा की।

राजनीतिक कार्यक्रमों की व्यस्तता के बाद चड्ढा का यह अंदाज लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा। ज्ञानी टी स्टॉल पर उन्होंने आम लोगों के साथ बैठकर चाय पी और पंजाब के राजनीतिक माहौल पर बातचीत की। इस दौरान लोगों ने भी प्रदेश की राजनीति और मौजूदा मुद्दों को लेकर अपनी बातें रखीं।

सुबह 4 बजे जुटने लगती है भीड़ ज्ञानी टी स्टॉल अमृतसर में चाय के लिए मशहूर है। सुबह 4 बजे से देर रात तक यहां भीड़ देखने को मिलती है। यहां आम लोगों के साथ बैठकर चाय पीना और बातचीत करना शहर की राजनीतिक व सामाजिक चर्चा का भी हिस्सा रहा है। चड्ढा ने भी औपचारिक राजनीतिक बैठक के बजाय यहां आम लोगों के बीच समय बिताया।