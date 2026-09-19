पठानकोट की UBDC नहर में तैरता मिला पुराना जिंदा बम, सेना ने संभाला मोर्चा; डिफ्यूज करने की तैयारी शुरू
पठानकोट में यूबीडीसी नहर से पुराना बम शेल मिलने पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हुईं। सेना की टीम ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा घेरा बनाया।
HighLights
पठानकोट की यूबीडीसी नहर में पुराना बम शेल मिला।
पुलिस, सेना और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा।
सुरक्षा एजेंसियां शेल को सुरक्षित निष्क्रिय करने की तैयारी में।
डिजिटल डेस्क, पठानकोट। पठानकोट के सुजानपुर-जुगियाल सड़क पर यूबीडीसी नहर से पुराना बम शेल मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। नहर के पानी में संदिग्ध वस्तु दिखाई देने पर स्थानीय व्यक्ति ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया। इसके बाद सेना की टीम और बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंच गया।
जानकारी के अनुसार, शाहपुरी गेट निवासी मोहन लाल फैक्ट्री से घर लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर नहर के पानी में पड़ी एक संदिग्ध वस्तु पर गई। वस्तु की बनावट बम जैसी दिखाई देने पर उन्होंने बिना उसे छुए तुरंत आपात सेवा को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला।
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सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची
सूचना मिलने के बाद एएसआई जसपाल सिंह की अगुवाई में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने एहतियात के तौर पर आसपास के इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया। लोगों को संदिग्ध वस्तु के पास जाने से रोक दिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए सेना की टीम को भी सूचना दी गई। इसके बाद सेना की टीम और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। सुरक्षा कर्मियों ने संदिग्ध वस्तु की जांच शुरू की और आसपास की स्थिति का जायजा लिया।
पानी घटने पर दिखाई दिया शेल
पठानकोट के एसएसपी मनप्रीत सिंह ने बताया कि यूबीडीसी नहर से मिला बम शेल पुराना है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, तेज पानी के बहाव के कारण यह पीछे की ओर से बहकर यहां तक पहुंचा हो सकता है। नहर में पानी का स्तर कम होने के बाद यह शेल दिखाई दिया।
उन्होंने बताया कि मामले में आवश्यक सुरक्षा प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह सुनिश्चित कर रही हैं कि शेल के आसपास कोई व्यक्ति न पहुंचे और इसे सुरक्षित तरीके से हटाया जा सके।
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पुराना होने पर भी खतरनाक
सैन्य सूत्रों के अनुसार, बम शेल पुराना होने के बावजूद सक्रिय अवस्था में हो सकता है। ऐसे में इसे हाथ लगाना या अपने स्तर पर हटाने का प्रयास खतरनाक हो सकता है। इसी कारण पुलिस ने मौके पर सुरक्षा घेरा बना दिया है और शेल को विशेषज्ञों की निगरानी में ही हटाने की तैयारी की जा रही है।
सुरक्षा एजेंसियों की मौजूदगी में पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। लोगों को भी संदिग्ध वस्तु से दूर रहने के लिए कहा गया है।
सेना की टीम करेगी निष्क्रिय
आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद सेना की 103 इंजीनियरिंग टीम की ओर से बम शेल को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया जाएगा। इसके लिए विशेषज्ञ मौके पर मौजूद रहेंगे और निर्धारित सुरक्षा प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करेंगे।
पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि नहर या किसी अन्य स्थान पर इस तरह की संदिग्ध वस्तु दिखाई देने पर उसे छूने के बजाय तुरंत पुलिस को सूचना दें।
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