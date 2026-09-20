श्री अकाल तख्त का फैसला, SGPC सदस्य व अतिरिक्त हेड ग्रंथी को किया खालसा पंथ से निष्कासित, आजीवन सेवा पर रोक
श्री अकाल तख्त साहिब ने गंभीर आरोपों के मामलों में अमरजीत सिंह और मलकित सिंह को खालसा पंथ से निष्कासित किया। दोनों पर सिख संस्थाओं में आजीवन सेवा रोक लगाई।
HighLights
एसजीपीसी सदस्य अमरजीत सिंह को खालसा पंथ से निष्कासित किया गया।
अतिरिक्त हेड ग्रंथी मलकीत सिंह पर भी आजीवन सेवा प्रतिबंध।
दिल्ली, मुंबई गुरुद्वारा कमेटियों को अकाल तख्त ने चेतावनी दी।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री अकाल तख्त साहिब ने गंभीर आरोपों और सिख मर्यादा से जुड़े मामलों में रविवार को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) सदस्य अमरजीत सिंह और अतिरिक्त हेड ग्रंथी मलकित सिंह के खिलाफ फैसला सुनाया। पांच सिंह साहिबान की बैठक में दोनों को खालसा पंथ से निष्कासित कर दिया गया। साथ ही, किसी भी सिख संस्था में जीवनभर सेवा करने पर रोक लगा दी गई है।
यह मामला एक महिला की ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों से जुड़ा बताया गया है। अकाल तख्त साहिब ने दोनों मामलों पर विचार करने के बाद प्रस्ताव पारित किए।श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय में रविवार को कार्यकारी जत्थेदार कुलदीप सिंह की अगुवाई में पांच सिंह साहिबान की बैठक हुई। इसमें सिख मर्यादा और गुरुद्वारा प्रबंध से संबंधित विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक के बाद चार प्रस्ताव पारित किए गए।
यह भी पढ़ें- अमृतसर के संतोखसर साहिब गुरुद्वारे में माथा टेकने गए व्यापारी की मौत, सरोवर में तैरता मिला शव
अमरजीत सिंह के मामले में फैसला
पहले प्रस्ताव में अमरजीत सिंह के मामले पर निर्णय सुनाया गया। बैठक में कहा गया कि उनके खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों से सिख संगत की भावनाएं आहत हुई हैं और सिख संस्थाओं की छवि को नुकसान पहुंचा है।
अकाल तख्त साहिब ने उन्हें खालसा पंथ से निष्कासित करते हुए कहा कि जब तक वह खुद को निर्दोष साबित कर अकाल तख्त साहिब के समक्ष पेश नहीं होते, तब तक संगत उनसे किसी प्रकार का संबंध न रखे। इसके अलावा, सिख संस्थाओं में काम करने पर भी आजीवन रोक लगाई गई है।
मलकित सिंह पर भी कार्रवाई
दूसरे प्रस्ताव में मलकित सिंह के मामले पर फैसला लिया गया। बैठक में कहा गया कि जिम्मेदार पदों पर रहने वाले व्यक्तियों का आचरण गुरु की शिक्षाओं और सिख मर्यादा के अनुरूप होना चाहिए।
उनके खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों और मामले से सिख पंथ की बदनामी होने का हवाला देते हुए उन्हें भी खालसा पंथ से निष्कासित कर दिया गया। उन पर सिख संस्थाओं में जीवनभर सेवा करने की रोक लगाई गई है। उल्लेखनीय है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पहले ही मलकित सिंह को निलंबित कर चुकी है।
यह भी पढ़ें- होंडा सिटी में छिपा रखा था नशा, फरीदकोट पुलिस ने 300 करोड़ की हेरोइन के साथ 4 तस्कर दबोचे, तीन पिस्टल भी रिकवर
दिल्ली की गुरुद्वारा कमेटी को चेतावनी
तीसरे प्रस्ताव में नई दिल्ली के सुभाष नगर स्थित श्री गुरु सिंह सभा की प्रबंधक कमेटी को अकाल तख्त साहिब के आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए गए। कमेटी के प्रधान भूपिंदर सिंह और सदस्यों को चेतावनी दी गई कि आदेशों की अवहेलना जारी रहने पर पंथक मर्यादा के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मुंबई गुरुद्वारा प्रबंध विवाद पर हिदायत
चौथे प्रस्ताव में मुंबई के मीरा रोड ईस्ट स्थित श्री गुरु नानक दरबार गुरुद्वारा साहिब के प्रबंध से जुड़े विवाद पर विचार किया गया। अकाल तख्त साहिब ने कमेटी के प्रधान दलवीर सिंह और जनरल सचिव दविंदर सिंह को आदेशों का पालन करने की हिदायत दी। आदेशों का पालन नहीं होने पर अगली पंथक कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
यह भी पढ़ें- फाजिल्का पहुंचे अर्जुन राम मेघवाल, आसफवाला में बलिदानियों को किया नमन; नशा मुक्त पंजाब यात्रा को करेंगे रवाना