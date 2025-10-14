रोपड़-बलाचौर हाईवे पर बेसहारा पशु के कारण टकराई तीन गाड़ियां, लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे आवारा जानवर
रोपड़-बलाचौर नेशनल हाइवे पर आसरों-प्रेम नगर के पास बेसहारा पशु के कारण तीन गाड़ियाँ टकरा गईं। स्विफ्ट कार चालक नरेश कुमार ने बताया कि अचानक पशु के सामने आने से ब्रेक लगाने पर पीछे से दो कारें टकरा गईं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारू किया।
संवाद सहयोगी, काठगढ़। रोपड़-बलाचौर नेशनल हाइवे पर गांव आसरों-प्रेम नगर के पास बेसहारा पशु के कार के आगे आ जाने के कारण तीन कारें दुर्घटनाग्रस्त हो गईं।
मौके पर पहुंचे एसएसएफ टीम प्रभारी ने बताया कि एक स्विफ्ट कार (पीबी 10 एचएस 7331) जिसे नरेश कुमार पुत्र सुरिंदर पाल निवासी रामपुर टोडा थाना श्री आनंदपुर साहिब जिला रोपड़ चला रहा था।
जब वह उपरोक्त स्थान पर पहुंचे तो उसकी कार के आगे एक बेसहारा पशु आ गया। कार ने जोर से ब्रेक लगाए और पीछे से दो अन्य कारें उससे टकरा गईं। जिससे वाहनों को भारी नुकसान हुआ। इस दुर्घटना की सूचना संबंधित पुलिस चौकी आसरों को दी गई और वाहनों को सड़क के किनारे करवाया गया और यातायात सुचारू रूप से शुरू किया गया।
