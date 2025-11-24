पंजाब में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी, नवांशहर में 50 प्रतिबंधित गोलियों सहित बाइक सवार दो काबू

संवाद सहयोगी, नवांशहर। थाना बलाचौर पुलिस ने नाकाबंदी दौरान बाइक सवार दो युवकों को काबू कर उनसे 50 प्रतिबंधित गोलियां बरामद की हैं। काबू किए गए बाइक सवार युवकों की पहचान गांव रत्तेवाल निवासी विशाल लील व गांव रकड़ा बेट निवासी गुरभेज सिंह के रूप में हुई है।

पुलिस ने बाइक सवार दोनों युवकों के खिलाफ थाना बलाचौर में एनडीपीएस एक्ट तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्य सिपाही अनीश कुमार ने बताया कि वह पुलिस पार्टी सहित संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश में गांव मजारी के टोल प्लाजा समीप मौजूद थे।

इस दौरान गढ़शंकर रोड की तरफ से एक बाइक (पीबी-32-एन-7607) पर सवार दो युवक आते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस ने जांच के लिए रुकने का इशारा किया। पुलिस ने बाइक चालक को कागजात दिखाने के लिए कहा।

जब बाइक चालक ने कागजात दिखाने के लिए बाइक का बाक्स खोला तो बाक्स में रखा एक पारदर्शी प्लास्टिक का लिफाफा निकालकर सड़क पर गिर गया, जिसे देख बाइक सवार दोनों युवक घबरा गए। पुलिस को बाइक सवार युवकों पर संदेह हुआ और उन्हें काबू कर लिफाफे की जांच की गई। जांच दौरान पुलिस को लिफाफे से 50 प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुई।