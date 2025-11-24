Language
    पंजाब में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी, नवांशहर में 50 प्रतिबंधित गोलियों सहित बाइक सवार दो काबू

    By Sushil Pandey Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 03:23 PM (IST)

    नवांशहर के बलाचौर में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार दो युवकों को 50 प्रतिबंधित गोलियों के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान विशाल लील और गुरभेज सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्य सिपाही अनीश कुमार ने बताया कि संदिग्ध गतिविधि के चलते तलाशी में यह बरामदगी हुई।

    50 प्रतिबंधित गोलियों सहित बाइक सवार दो काबू।

    संवाद सहयोगी, नवांशहर। थाना बलाचौर पुलिस ने नाकाबंदी दौरान बाइक सवार दो युवकों को काबू कर उनसे 50 प्रतिबंधित गोलियां बरामद की हैं। काबू किए गए बाइक सवार युवकों की पहचान गांव रत्तेवाल निवासी विशाल लील व गांव रकड़ा बेट निवासी गुरभेज सिंह के रूप में हुई है।

    पुलिस ने बाइक सवार दोनों युवकों के खिलाफ थाना बलाचौर में एनडीपीएस एक्ट तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्य सिपाही अनीश कुमार ने बताया कि वह पुलिस पार्टी सहित संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश में गांव मजारी के टोल प्लाजा समीप मौजूद थे।

    इस दौरान गढ़शंकर रोड की तरफ से एक बाइक (पीबी-32-एन-7607) पर सवार दो युवक आते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस ने जांच के लिए रुकने का इशारा किया। पुलिस ने बाइक चालक को कागजात दिखाने के लिए कहा।

    जब बाइक चालक ने कागजात दिखाने के लिए बाइक का बाक्स खोला तो बाक्स में रखा एक पारदर्शी प्लास्टिक का लिफाफा निकालकर सड़क पर गिर गया, जिसे देख बाइक सवार दोनों युवक घबरा गए। पुलिस को बाइक सवार युवकों पर संदेह हुआ और उन्हें काबू कर लिफाफे की जांच की गई। जांच दौरान पुलिस को लिफाफे से 50 प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुई।