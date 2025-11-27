Language
    Punjab Accident: नवांशहर में डिवाइडर से टकराई जीप, कार के उड़े परखचे, बाल-बाल बची लोगों की जान

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 11:43 AM (IST)

    नवांशहर में बंगा रोड पर गुरुद्वारा मंजी साहिब के नजदीक एक जीप डिवाइडर से टकरा गई। जीप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन उसमें सवार लोग बाल-बाल बच गए। चालक को नींद की झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ। जीप पटियाला से नवांशहर आ रही थी। मालिक ने नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया है।

    नवांशहर में हादसा, बाल-बाल बची यात्रियों की जान, फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, नवांशहर। बुधवार तड़के बंगा रोड पर गुरुद्वारा मंजी साहिब के निकट एक महिंद्रा जीप डिवाइडर से टकरा गई। इससे जीप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा इतना गंभीर था कि जीप के परखचे उड़ गए, लेकिन गनीमत यह रही कि जीप में सवार चालक गोपाल कुमार सहित सभी तीन लोग सुरक्षित रहे।

    ये लोग पटियाला से नवांशहर आ रहे थे। चालक ने बताया कि उसे अचानक नींद की झपकी आ गई, जिससे जीप असंतुलित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। गोपाल कुमार ने बताया कि पटियाला के एक कैटरर के लिए ड्राइवरी करता है। वह एक शादी समारोह के लिए वेटरों को वापस ले जा रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही जीप का मालिक मौके पर पहुंचा और नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया, साथ ही जीप को क्रेन से ले गया।

     