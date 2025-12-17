शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला, महिला-नाबालिग सहित पांच ने की व्यापारी की हत्या, मोबाइल से सुलझा केस

जागरण संवाददाता, नवांशहर। जिला पुलिस ने नवांशहर व्यापार मंडल के उप प्रधान रविंद्र सोबती की हत्या की गुत्थी को सफलतापूर्वक सुलझा लिया है। शामिल पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल लोहे का दातर, दातरी व बाइक को बरामद किया गया है। इस मामले के पांचवें दिन बुधवार को हत्या के कारणों का पुलिस ने खुलासा किया।

हत्या के पीछे कारण शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालना था। यह पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ के दौरान सामने आया। एसएसपी तुषार गुप्ता ने पत्रकार वार्ता में विस्तार में इसकी जानकारी दी। व्यापारी हत्याकांड में आरोपियों की पहचान गांव बरिआदपुर (बिहार) मौजूदा नवांशहर निवासी सुरजीत सिंह पुत्र परमानंद, गांव पुन्नू मजारा निवासी मनी पुत्र विनोद भगत, चरनजीत सिंह पुत्र रघवीर सिंह व नवांशहर निवासी सोनम देवी पत्नी लवकुश के रूप में हुई है, जबकि आरोपियों के साथ एक एक नाबालिग भी शामिल है।

जानें फोन से कैसे सुलझी गुत्थी इस संबंध में जानकारी देते एसएसपी तुषार गुप्ता ने बताया कि 12 दिसंबर की रात रविन्द्र सोबती घर नहीं आया। जिसके बाद उसके लड़के सुमित सोबती ने थाना सिटी में शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसके चलते पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रविन्द्र सोबती के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की जो बलाचौर की बताई जा रही थी।

डीएसपी नवांशहर ने बलाचौर के थाना सिटी प्रभारी से संपर्क कर लोकेशन वाले स्थान की तरफ भेज दिया। इस दौरान वह खुद भी सुमित सोबती व उसके पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर लोकेशन वाले स्थान की तरफ रवाना हो गए।

लोकेशन के आधार पर मिली थी कार व अर्ध जला शव जब पुलिस लोकेशन वाले स्थान पर पहुंची तो वहां रविन्द्र सोबती की कार व उसका अर्ध जला शव बरामद कर लिया गया। पुलिस ने सुमित सोबती के बयानों पर थाना सिटी बलाचौर में विभिन्न धाराओं तहत मामला दर्ज कर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस टीमों द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके के सबूतों व मामले की जांच विभिन्न ऐंगल से अमल में लाई गई।

फोन लोकेशनों और फोरेंसिक जांच के बाद डिटेल जब निकाली तो पुलिस आरोपियों तक पहुंची। आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। मेड से शारीरिक संबंध बनाने का मृतक बना रहा था दबाव जांच दौरान सामने आया है कि आरोपित सोनम मृतक के घर काम करती थी और मृतक उससे शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। आरोपी सोनम ने पूरी बात अपने जीजा सुरजीत को बता दी। जिसके चलते सुरजीत सिंह ने सोनम को तंग परेशान करने के संबंध में मृतक से दो दिन पहले बातचीत भी की थी। जिसके बाद दोनों का आपस में झगड़ा भी हुआ था।

झगड़े के बाद घर करवाया खाली आरोपी सोनम अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ मृतक के एक अलग मकान में रहती थी और झगड़े दौरान मृतक ने उन्हें घर खाली करने की भी धमकी दी थी। जिसके बाद मृतक ने आरोपितों से गाली-गलौज भी किया था और आरोपी सुरजीत सिंह और मृतक का आपस में झगड़ा भी हुआ था।



घर बुलाकर की हत्या