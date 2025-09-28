नवांशहर ग्रेनेड हमला मामला: वॉन्टेड आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर, गैंग्सटर मनु अगवान के इशारों पर करता था काम
नवांशहर में पुलिस ने जाडला ग्रेनेड हमले के एक आरोपी वरिंदर सिंह को मुठभेड़ में मार गिराया। वरिंदर तरनतारन का रहने वाला था और गैंगस्टर मनु अगवान और गोपी नवांशहरिया के लिए काम करता था। पुलिस को सूचना मिली कि वह मोटरसाइकिल पर घूम रहा है। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया।
जागरण संवाददाता, नवांशहर। हाल ही में जाडला में शराब के ठेके पर हुए ग्रेनेड हमले में शामिल एक आरोपित को शनिवार दोपहर पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस ने आरोपित के पास से एक पिस्टल भी बरामद की है।
मृतक की पहचान 22 वर्षीय वरिंदर सिंह के रूप में हुई है, जो गांव पंडोरी गोली, तरनतारन का निवासी था। वह विदेश में बैठे गैंग्सटर मनु अगवान और गोपी नवांशहरिया के इशारे पर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता था। वरिंदर ने शराब के ठेके पर ग्रेनेड हमला किया था, हालांकि इसमें कोई घायल नहीं हुआ था।
डीआईजी सतिंदरपाल सिंह ने शनिवार शाम को पत्रकार वार्ता में बताया कि वरिंदर सिंह को जाडला में हुए ग्रेनेड हमले में नामजद किया गया था। नवांशहर पुलिस को सूचना मिली थी कि वह मोटरसाइकिल पर घूम रहा है। थाना सदर बलाचौर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बलाचौर क्षेत्र में नाकाबंदी की और बाइक चालक को रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी।
पुलिस ने उसका पीछा किया और जवाबी कार्रवाई की। एक गोली उसे लगी और वह सड़क पर गिर गया। घायल होने पर भी वह पुलिस पर लगातार फायरिंग करता रहा। उसके पास से एक विदेशी पिस्तौल और गोलियों के खोल भी बरामद हुए हैं।
घायल होने पर उसे नवांशहर के सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपित वरिंदर सिंह को हाल ही में सरपंच जुगराज सिंह की हत्या के मामले में भी नामजद किया गया था। आरोपित पर इससे पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं और वह जेल में भी रह चुका है।
