नवांशहर में कोठी रोड़ पर अतिक्रमण से परेशान हुए आम लोग, त्योहारों की ढील के बाद बाजार में लग रहा भारी जाम
नवांशहर के बाजारों में अतिक्रमण से लोग परेशान हैं, खासकर कोठी रोड बाजार में। त्योहारों के कारण प्रशासन की ढील से अतिक्रमण और बढ़ गया है, जिससे जाम की समस्या हो रही है। नगर कौंसिल ऑफिस के बाहर भी अतिक्रमण की स्थिति गंभीर है। कौंसिल के अधिकारी ने जल्द ही सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
मुकंद हरी जुल्का, नवांशहर। नवांशहर के बाजारों में दुकानदारों और फड़ी लगाने वाले लोगों के अतिक्रमण से जनता परेशान है। बाजारों में आने-जाने वालों को हर समय जाम का सामना करना पड़ रहा है।
स्थानीय प्रशासन की अनदेखी के चलते बाजारों में अतिक्रमण बढ़ रहा है। त्योहारों की वजह से प्रशासन ने ढील दे रखी होने के कारण अतिक्रमण करने वालों के हौसले बुलंद हैं। शहर के प्रमुख बाजार कोठी रोड शहर का सबसे व्यस्त बाजार माना जाता है।
शहर के लोगों का आरोप है कि बाजार में ऐसी कोई जगह नहीं है, जहां पर फड़ी लगाने वालों तथा दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं किया हुआ हो। अतिक्रमण के कारण लगने वाले जाम में शहर से बाहर आए हुए लोग, अधिकारियों सहित अन्य गाड़ियां भी फंसी रहती है।
इधर प्रशासन की ओर से कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है कि लोगों को किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। शहरवासियों का यह आरोप लगाते हुए कहा कि नगर कौंसिल आफिस के बाहर अतिक्रमण करने वालों के साथ नरम रुख संदेह पैदा करता है।
लोगों का आरोप है कि कोठी रोड बाजार, नगर कौंसिल आफिस के बाहर और तारा आइस फैक्ट्री रोड में दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे दुकान का सामान रखकर अतिक्रमण कई-कई फुट तक किया हुआ है।
मुख्य बाजार होने के कारण यहां आवाजाही अधिक रहती है। नगर कौंसिल आफिस के आसपास तो अतिक्रमण की हद पार की हुई है। इधर चौराहे पर लोगों की गाड़ियों की पार्किंग से पैदल चलना भी दुभर हो जाता है।
पूरी-पूरी मार्केट में दुकानदारों की अतिक्रमण के अलावा फड़ी लगाने वाले और रेहड़ी पटरी वालों की लाइन लगीं रहती है। वहीं कौंसिल दफ्तर के बाहर की दुकानों के आगे अतिक्रमण के अलावा फड़ी लगाने वाले और रेहड़ी पटरी वालों की लाइन लगीं रहतीं हैं।
इस संबंध में नगर कौंसिल के कार्यकारी अधिकारी मुनीष कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि नगर कौंसिल आफिस हो या फिर शहर के अन्य स्थान, शहर में कहीं भी दुकानदारों व रेहड़ी, पटरी वालों को अतिक्रमण नहीं करने देंगे। जल्द ही अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
