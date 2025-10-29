नवांशहर में कोठी रोड़ पर अतिक्रमण से परेशान हुए आम लोग, त्योहारों की ढील के बाद बाजार में लग रहा भारी जाम

मुकंद हरी जुल्का, नवांशहर। नवांशहर के बाजारों में दुकानदारों और फड़ी लगाने वाले लोगों के अतिक्रमण से जनता परेशान है। बाजारों में आने-जाने वालों को हर समय जाम का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन की अनदेखी के चलते बाजारों में अतिक्रमण बढ़ रहा है। त्योहारों की वजह से प्रशासन ने ढील दे रखी होने के कारण अतिक्रमण करने वालों के हौसले बुलंद हैं। शहर के प्रमुख बाजार कोठी रोड शहर का सबसे व्यस्त बाजार माना जाता है।

शहर के लोगों का आरोप है कि बाजार में ऐसी कोई जगह नहीं है, जहां पर फड़ी लगाने वालों तथा दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं किया हुआ हो। अतिक्रमण के कारण लगने वाले जाम में शहर से बाहर आए हुए लोग, अधिकारियों सहित अन्य गाड़ियां भी फंसी रहती है।

इधर प्रशासन की ओर से कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है कि लोगों को किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। शहरवासियों का यह आरोप लगाते हुए कहा कि नगर कौंसिल आफिस के बाहर अतिक्रमण करने वालों के साथ नरम रुख संदेह पैदा करता है।