Punjab News: नवांशहर में स्कूटी सवार युवती से दिनदहाड़े लूट, बदमाशों ने धमकाकर छीना बैग

संवाद सहयोगी, नवांशहर। नवांशहर के गढ़शंकर बाइपास पर बुधवार की देर शाम अपने कार्य से वापस घर लौट रही स्कूटी सवार युवती से बाइक सवार तीन झपटमारों द्वारा झपटमारी करने की जानकारी प्राप्त हुई है। बाइक सवार झपटकर स्कूटी सवार युवती के कंधे पर लटक रहा किट बैग झपटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है और पुलिस ने झपटमारों की तलाश शुरू कर दी है।

गांव अलीपुर निवासी स्कूटी सवार पीड़ित युवती ने बताया कि वह बुधवार की देर शाम अपने कार्य से अपनी स्कूटी पर सवार होकर वापस अपने घर लौट रही थी। जब वह नवांशहर के गढ़शंकर बाइपास पर पहुंची तो पीछे से एक बाइक पर सवार तीन नकाबपोश आए और उसे धमकियां दे उससे उसका पर्स, मोबाइल और किट बैग की मांग करने लगे।

यह देखते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया और उसका शोर सुन कुछ अन्य लोग वहां एकत्रित हो गए, लेकिन किसी ने भी उक्त झपटमारों को भगाने का प्रयास नहीं किया बल्कि बाइक सवार झपटमारों की धमकियों से डरते हुए पीछे लौट गए। क्योंकि बाइक सवार झपटकर गोली मारने की धमकी दे रहे थे। पीड़ित ने बताया कि उक्त बाइक सवार झपटमारों ने उसके साथ छीना-झपटी शुरू की तो समीप खड़ी एक महिला वहां पहुंच गई व उसने उसे अपनी तरफ खींच लिया।

जिसके बाद झपटकर उसके कंधे पर लटक रहा किट बैग झपटकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित युवती ने बताया कि बाइक सवार तीनों झपटकर एक पुराने बिना नंबर के स्पलेंडर बाइक पर सवार थे और वह पीछे नवांशहर की तरफ फरार हुए हैं। पीड़ित ने बताया कि घटना के तुरंत बाद उसने अपने पारिवारिक सदस्यों को उक्त घटना की जानकारी दी और कुछ ही समय में वह कुछ गांव निवासियों सहित घटनास्थल पर पहुंच गए।

जिसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई और जानकारी मिलते ही पांच मिनट के बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई व चारों तरफ गश्त शुरू कर दी गई। लेकिन बाइक सवार झपटकर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। पीड़ित युवती ने बताया कि किट बैग में उसके व उसके पिता के जरूरी कागजात व कुछ चाबियां रखी हुई थी।