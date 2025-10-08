नवांशहर में 62 करोड़ की लागत से 131 सड़कों की मरम्मत, फरवरी 2026 तक पूरा होगा प्रोजेक्ट
मंडी बोर्ड नवांशहर जिले में 62 करोड़ 21 लाख रुपये की लागत से 131 सड़कों की मरम्मत कर रहा है जिसका लक्ष्य फरवरी 2026 तक पूरा करना है। इस परियोजना के तहत नवांशहर बंगा और बलाचौर क्षेत्रों की कुल 310 किलोमीटर सड़कों को सुधारा जाएगा जिससे किसानों को मंडियों तक फसल पहुंचाने में सुविधा होगी।
महेंद्र घणघस, नवांशहर। अब किसानों को मंडियों तक अपनी फसल ले जाने में सुविधा होगी। जी हां मंडी बोर्ड द्वारा जिले में 131 सड़कों की रिपेयर का काम शुरू करवा दिया है जो फरवरी 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस पर 62 करोड 21 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके बाद जिले की सभी मंडियों व खरीद केंद्रों तक ट्रैक्टर-ट्रालियों का पहुंचना सुविधाजनक हो जाएगा। बदहाली वाली सभी सड़कें रिपेयर होकर तैयार हो जाएंगी।
मंडी बोर्ड द्वारा नवांशहर की 23 सड़कें 68 किलोमीटर, बंगा की 31 सड़कें 70 किलोमीटर व बलाचौर की 77 सड़कें 172 किलोमीटर की रिपेयर करवाई जाएगी। जिसका शुरू हो चुका है। इन सड़कों की रिपेयर पर नवांशहर क्षेत्र में 289.17 लाख, बंगा क्षेत्र में 268.69 लाख व बलाचौर क्षेत्र में 657.99 लाख रुपए खर्च होंगें।
इससे पहले जिले की 30 मंडियों व खरीद केंद्रों को जाने वाली सड़कों की हालत ठीक न होने के कारण किसानों को अपनी फसल मंडी तक ले जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों की रिपेयर का काम शुरू होने से किसान भी खुश नजर आ रहे हैं। मंडी बोर्ड के कार्यकारी अभियंता गाैरव भटी ने बताया कि सड़कों की रिपेयर का काम शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि टेंडर की शर्ताें के मुताबिक वर्ष 2026 के फरवरी माह के माध्य तक पूरा किया जाना है।
उन्होंने बताया कि विभाग की योजना के तहत जिले की 131 सड़कों की 310 किलोमीटर दूरी तक रिपेयर की जा रही है। जिस पर 62 करोड 21 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि निर्माण में सामग्री सही लगे और तकनीकी तौर पर काम सही हो इसके लिए विभाग द्वारा निरंतर निरक्षण किया जा रहा है।
