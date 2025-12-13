Punjab News: बलाचौर में किराना व्यापारीकी बेरहमी से हत्या, शव को कार में जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश

जागरण संवाददाता, बलाचौर। बलाचौर इलाके में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब पुलिस ने बलाचौर के सुजोवाल रोड पर स्थित खालसा फार्म के पास एक व्यक्ति की आधी जली हुई बॉडी बरामद की, जिसकी धारदार हथियार से हत्या की गई थी, साथ ही उसकी कार भी बरामद की।

यह आधी जली हुई बॉडी खुद इस बेरहमी से हुई हत्या की गवाही दे रही है। कातिल ने इस हत्या के सबूत मिटाने के इरादे से कार में ही उसकी हत्या करने के बाद बॉडी को आग लगा दी। सूचना मिलते ही थाना सिटी बलाचौर की चीफ ऑफिसर इंस्पेक्टर राजपरविंदर कौर पुलिस पार्टी के साथ मौके पर पहुंचीं और बॉडी और कार को अपने कब्जे में ले लिया। इस बारे में और जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर राजपरविंदर कौर ने बताया कि खालसा फार्म बलाचौर के पास जो बॉडी उन्हें मिली है, वह नवांशहर के मशहूर किराना व्यापारी रविंदर सोबती की है और मृतक के बेटे सुमित सोबती के बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है।

उन्होंने बताया कि मृतक के बेटे सुमित सोबती के बयान के मुताबिक, उसके पिता अपनी कार में एक घरेलू नौकर को लेने बंगा रोड गए थे और जब वह देर रात वापस नहीं आए, तो उन्होंने अपने पिता के फोन पर बार-बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिशI-20 कार सड़क किनारे लगे खंभे से टकरा गई है और उसमें आग लग गई है।