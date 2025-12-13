Language
    Punjab News: बलाचौर में किराना व्यापारीकी बेरहमी से हत्या, शव को कार में जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 02:47 PM (IST)

    पंजाब के बलाचौर में एक खौफनाक घटना सामने आई है। नवांशहर के मशहूर किराना व्यापारी रविंदर सोबती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्यारों ने सबूत मिटाने के ...और पढ़ें

    नवांशहर के बिजनेसमैन की बेरहमी से हत्या (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, बलाचौर। बलाचौर इलाके में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब पुलिस ने बलाचौर के सुजोवाल रोड पर स्थित खालसा फार्म के पास एक व्यक्ति की आधी जली हुई बॉडी बरामद की, जिसकी धारदार हथियार से हत्या की गई थी, साथ ही उसकी कार भी बरामद की।

    यह आधी जली हुई बॉडी खुद इस बेरहमी से हुई हत्या की गवाही दे रही है। कातिल ने इस हत्या के सबूत मिटाने के इरादे से कार में ही उसकी हत्या करने के बाद बॉडी को आग लगा दी।

    सूचना मिलते ही थाना सिटी बलाचौर की चीफ ऑफिसर इंस्पेक्टर राजपरविंदर कौर पुलिस पार्टी के साथ मौके पर पहुंचीं और बॉडी और कार को अपने कब्जे में ले लिया।

    इस बारे में और जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर राजपरविंदर कौर ने बताया कि खालसा फार्म बलाचौर के पास जो बॉडी उन्हें मिली है, वह नवांशहर के मशहूर किराना व्यापारी रविंदर सोबती की है और मृतक के बेटे सुमित सोबती के बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है।

    उन्होंने बताया कि मृतक के बेटे सुमित सोबती के बयान के मुताबिक, उसके पिता अपनी कार में एक घरेलू नौकर को लेने बंगा रोड गए थे और जब वह देर रात वापस नहीं आए, तो उन्होंने अपने पिता के फोन पर बार-बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिशI-20 कार सड़क किनारे लगे खंभे से टकरा गई है और उसमें आग लग गई है।

    जो तुरंत मौके पर पहुंची और अपनी टीम की मदद से आग बुझाई और बॉडी को पुलिस कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।

    उन्होंने बताया कि फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम ने मौके पर सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और CCTV कैमरे और फोन कॉल डिटेल्स की भी जांच की जाएगी और जल्द ही कातिल को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। फोटो: खालसा फार्म बलाचौर के पास चोरी की कार के साथ आधा जला हुआ शव तेजधार हथियारों के साथ मिला।