    पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का सराहनीय कदम, 'आम आदमी क्लीनिक' बनाने के लिए दिया अपना पैतृक घर

    By Amarjit singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 04:18 AM (IST)

    पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने अपने पैतृक घर को आम आदमी क्लीनिक बनाने के लिए सरकार को सौंप दिया है। इस कदम से नवांशहर और आसपास के गांवों के लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। राज्य में पहले से ही 881 आम आदमी क्लीनिक चल रहे हैं जिनसे लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं।

    डॉ. बलबीर ने 'आम आदमी क्लिनिक' बनाने के लिए दिया अपना घर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, नवांशहर। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के पैतृक गांव भौरा स्थित उनके घर में अब मरीजों की जांच की जाएगी।

    डॉ. बलबीर ने अपने घर को 'आम आदमी क्लीनिक' बनाने के लिए पंजाब सरकार को सौंप दिया है। शनिवार को इसकी लिखती सहमति स्वास्थ्य मंत्री और सीएचसी सुज्जों के एसएमओ के बीच हुई।

    डॉ. बलबीर ने कहा कि उन्होंने अपना घर पंजाब सरकार को निश्शुल्क दे दिया है, जहां जल्द ही आम आदमी क्लिनिक की स्थापना होने से आस-पास के कई गांवों के निवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।

    क्लीनिक में विशेषज्ञ डाक्टरों और स्टाफ की तैनाती से मुफ्त दवाइयां उपलब्ध करवाने के अलावा लोगों के नियमित मेडिकल टेस्ट के लिए सैंपल भी लिए जाएंगे।

    इस मौके पर डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि राज्य में 881 आम आदमी क्लीनिक कार्यरत हैं, जहां अब तक ओपीडी की संख्या 4.04 करोड़ हो चुकी है। इससे साफ पता चलता है कि ये क्लीनिक लोगों के लिए एक बड़ी सुविधा साबित हुए हैं।

    वहीं, शहीद भगत सिंह नगर में 19 क्लीनिक चल रहे हैं और जल्द ही नवांशहर सब-डिवीजन के गांव भौरा और शहरी क्षेत्र में तीन और क्लीनिक खुलने से संख्या बढ़कर 23 हो जाएगी।

    पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में डॉ. बलबीर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें इन क्षेत्रों में लोगों को लगातार आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रही हैं। सिविल सर्जनों को दिए गए निर्देशों के अनुसार गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या पर नियंत्रण पाया जा सके।

    स्वास्थ्य विभाग की टीमें पंजाब में बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित 2,303 गांवों का विशेष दौरा कर रही हैं और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ जल जनित बीमारियों आदि की रोकथाम में जुटी हुई हैं। 11,103 आशा वर्कर गांवों में घर-घर जाकर सर्वेक्षण कर रही हैं और स्वास्थ्य किट वितरित कर रही हैं।

    यहां पंजाब राज्य तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण बोर्ड के उपाध्यक्ष ललित मोहन पाठक, डिप्टी कमिश्नर अंकुरजीत सिंह, एसडीएम अनमज्योत कौर, सिविल सर्जन डॉ. गुरिंदरजीत सिंह, उप चिकित्सा आयुक्त डॉ. हरप्रीत सिंह, एसएमओ डॉ. चरणजीत कुमार, एसएमओ डॉ. सतविंदर पाल और तहसीलदार मनिंदर सिंह मौजूद रहे।