नवांशहर में धूम-धाम से मनाया गया गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व, लोगों में दिखा श्रद्धा और उत्साह का संगम

संवाद सहयोगी, नवांशहर। चौथे गुरु धन धन साहिब श्री गुरु रामदास जी का 491वां प्रकाश पर्व गुरुद्वारा सिंह सभा नवांशहर में बड़ी श्रद्धा, धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर दिन में गुरुद्वारा साहिब में आयोजित श्री अखंड पाठ साहिब का भोग डाला गया और दोपहर में शहर की सुखमनी साहिब सेवा सोसाइटियों द्वारा सामूहिक रूप से श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ किया गया।

शाम को गुरुद्वारा साहिब के दरबार हॉल में जिसे बहुत ही सुंदर और भव्य तरीके से सजाया गया था, सोदर रहरास साहिब जी का पाठ किया गया। इसके साथ ही गुरु नानक मिशन सेवा सोसायटी द्वारा गुरु नानक साहिब जी के प्रकाशोत्सव और गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व को समर्पित क्षेत्र भर में चलाए जा रहे गुरमत कार्यक्रमों की श्रृंखला के 23वें आयोजन का उद्घाटन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, गुरु नानक मिशन सेवा सोसायटी और श्री गुरु रामदास सेवा सोसायटी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

आज के आयोजन विशेष रूप से श्री गुरु रामदास जी के प्रकाशोत्सव को समर्पित थे। इस आयोजन की शुरुआत गुरुद्वारा साहिब के हजूरी रागी भाई प्रदीप सिंह ने गुरबाणी कीर्तन और हजूरी कथा वाचक भाई राहुल सिंह ने गुरमत विचार साझा करते हुए की। इसके बाद तख्त श्री दमदमा साहिब के हजूरी रागी भाई निरभय सिंह जी ने श्री गुरु रामदास जी की स्तुति में अमृत मय गुरबाणी का कीर्तन किया, जिसके साथ संगत ने भजन-कीर्तन किया, जिससे वातावरण आध्यात्मिकता से परिपूर्ण हो गया।

उनके बाद पंथ के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा नगर निवासी ज्ञानी हरविंदर सिंह ने गुरमत विचार साझा किए और गुरु रामदास जी का इतिहास सुनाया। उन्होंने कहा कि गुरु रामदास जी ने तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी की 24 वर्षों तक निरंतर सेवा की और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरु अमरदास जी ने उन्हें संसार की पातशाही की उपाधि प्रदान की। यही कारण है कि न केवल सिख जगत बल्कि दुनिया भर से विभिन्न धर्मों के महापुरुष और लोग गुरु रामदास जी द्वारा स्थापित पवित्र स्थान दरबार साहिब श्री अमृतसर में मत्था टेककर अपने आपको धन्य मानते हैं।

इस अवसर पर ज्ञानी हरविंदर सिंह जी ने पूरे क्षेत्र की संगत का धन्यवाद किया और कहा कि परमात्मा की असीम कृपा से वे गुरुओं के दिखाए मार्ग पर चलकर गुरमत के प्रचार-प्रसार में अपना महान योगदान दे रहे हैं। इस अवसर पर मंच संचालन करते हुए श्री गुरु रामदास सेवा सोसायटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह थांडी ने क्षेत्र भर से आए भारी संख्या में श्रद्धालुओं का तहे दिल से धन्यवाद किया।

समारोह के दौरान गुरुद्वारा कमेटी और दोनों सोसायटियों ने रागी जत्थे, कथावाचक और शहर की प्रमुख संस्थाओं को सम्मानित किया। अंत में, गुरु नानक मिशन सेवा सोसाइटी के मुख्य सेवादार सुरजीत सिंह ने सभी श्रद्धालुओं को खालसा स्कूल मैदान में 25 से 27 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे महान कीर्तन दरबार और गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी शताब्दी को समर्पित 28 से 30 नवंबर तक गु: मंजी साहिब में आयोजित किए जा रहे विशाल गुरमत समागम में शामिल होने का निमंत्रण दिया।