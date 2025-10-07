पंजाब के नवांशहर में ताबड़तोड़ चली गोलियां, मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर गिरफ्तार; पैर में लगी गोली

नवांशहर में बंगा के गांव हपपोवाल में सरपंच गुरिंदर सिंह पर गोली चलाने वाला गैंगस्टर पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। गैंगस्टर करणजीत सिंह जस्सा जो गांव पालां का निवासी है को बंगा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीएसपी हरदीप सिंह ने बताया कि गैंगस्टर को हथियारों की बरामदगी के लिए ले जाया गया था जहां उसने पुलिस पर गोलियां चलाईं। जवाबी कार्रवाई में गैंगस्टर घायल हो गया।

संवाद सहयोगी, नवांशहर। पिछले दिनों बंगा के गांव हपपोवाल में खेतों में काम कर रहे सरपंच गुरिंदर सिंह पर गोलियां चलाने वाले गैंगस्टर की मंगलवार की सुबह पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ गैंगस्टर पुलिस की गोली से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए बंगा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। गैंगस्टर की पहचान गांव पालां (जालंधर) निवासी करणजीत सिंह जस्सा पुत्र सुरिंदर सिंह के रूप में हुई है।

जानकारी देते डीएसपी हरदीप सिंह सब डिवीजन बंगा ने बताया कि पुलिस गैंगस्टर को हथियारों की बरामदगी के लिए बंगा फगवाड़ा मुख्य मार्ग समीप बने एक कमरे में लेकर गई थी जहां मौका देखते ही गैंगस्टर ने पुलिस पर तीन फायर कर दिए।