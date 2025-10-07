Language
    पंजाब के नवांशहर में ताबड़तोड़ चली गोलियां, मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर गिरफ्तार; पैर में लगी गोली

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 11:34 AM (IST)

    नवांशहर में बंगा के गांव हपपोवाल में सरपंच गुरिंदर सिंह पर गोली चलाने वाला गैंगस्टर पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। गैंगस्टर करणजीत सिंह जस्सा जो गांव पालां का निवासी है को बंगा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीएसपी हरदीप सिंह ने बताया कि गैंगस्टर को हथियारों की बरामदगी के लिए ले जाया गया था जहां उसने पुलिस पर गोलियां चलाईं। जवाबी कार्रवाई में गैंगस्टर घायल हो गया।

    नवांशहर में सरपंच पर गोली चलाने वाला गैंगस्टर पुलिस मुठभेड़ में घायल।

    संवाद सहयोगी, नवांशहर। पिछले दिनों बंगा के गांव हपपोवाल में खेतों में काम कर रहे सरपंच गुरिंदर सिंह पर गोलियां चलाने वाले गैंगस्टर की मंगलवार की सुबह पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई।

    इस मुठभेड़ गैंगस्टर पुलिस की गोली से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए बंगा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। गैंगस्टर की पहचान गांव पालां (जालंधर) निवासी करणजीत सिंह जस्सा पुत्र सुरिंदर सिंह के रूप में हुई है।

    जानकारी देते डीएसपी हरदीप सिंह सब डिवीजन बंगा ने बताया कि पुलिस गैंगस्टर को हथियारों की बरामदगी के लिए बंगा फगवाड़ा मुख्य मार्ग समीप बने एक कमरे में लेकर गई थी जहां मौका देखते ही गैंगस्टर ने पुलिस पर तीन फायर कर दिए।

    जिसके बाद पुलिस ने जबावी कार्रवाई दौरान दो फायर गैंगस्टर की तरफ किए, जिसमें एक फायर गैंगस्टर की टांग में लग गया, जिससे वह घायल हो गया।

    पुलिस को मौके से एक 32 बोर का पिस्टल बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि उक्त गैंगस्टर विदेश बैठे गैंगस्टर सोनू खत्री गैंग के इशारे पर हत्या व फिरौती सहित अन्य वारदातों को अंजाम देता था और कई मामलों में उक्त गैंगस्टर पुलिस को वांछित था।