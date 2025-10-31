मां-बेटे को जंजीरों से बांधने के मामले में महिला आयोग ने लिया संज्ञान, नोटिस जारी कर जांच के दिए निर्देश 

संवाद सूत्र, जागरण गिद्दड़बाहा (मुक्तसर)। पैसों के लेन-देन को लेकर किसान मां-पुत्र को जंजीरों से बांधने के मामले में पुलिस की मौजूदगी में राजीनामा हो गया है। उधर, बुजुर्ग मां को पुत्र के साथ जंजीरों से बांधने का पंजाब राज्य महिला कमिशन ने संज्ञान लिया है और जिल पुलिस मुखी को नोटिस जारी कर पुलिस के किसी सीनियर अधिकारी से मामले की जांच करवाने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डीएसपी ने बताया कि बीते दिन गिद्दड़बाहा के गांव मधीर से एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें एक मां बेटे को घर में जंजीरों से बांधा हुआ है।थाना कोटभाई की पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच कर दोनों को छुड़ाया।

मामले में बंधक बनाए गए किसान निर्मल सिंह ने आरोप लगाया था कि उसे गांव के एक आढ़ती ने पैसों के लेन-देन के चलते बंधी बनाया है। लेकिन किसान की पत्नी ने आरोप लगाया था कि पति शराब का आदी है और नशे में उसके साथ मारपीट करता है तथा मोहल्ले में भी पड़ोसियों से झगड़ा करता है।