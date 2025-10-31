Language
    मां-बेटे को जंजीरों से बांधने के मामले में महिला आयोग ने लिया संज्ञान, नोटिस जारी कर जांच के दिए निर्देश 

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 08:49 PM (IST)

    गिद्दड़बाहा में पैसों के लेन-देन को लेकर मां-बेटे को जंजीरों से बांधने के मामले में पुलिस की मध्यस्थता से समझौता हो गया है। पंजाब राज्य महिला आयोग ने घटना का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को छुड़ाया।

    मां-बेटे को जंजीरों से बांधने के मामले में महिला आयोग ने लिया संज्ञान। फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, जागरण गिद्दड़बाहा (मुक्तसर)। पैसों के लेन-देन को लेकर किसान मां-पुत्र को जंजीरों से बांधने के मामले में पुलिस की मौजूदगी में राजीनामा हो गया है। उधर, बुजुर्ग मां को पुत्र के साथ जंजीरों से बांधने का पंजाब राज्य महिला कमिशन ने संज्ञान लिया है और जिल पुलिस मुखी को नोटिस जारी कर पुलिस के किसी सीनियर अधिकारी से मामले की जांच करवाने के निर्देश दिए हैं।

    डीएसपी ने बताया कि बीते दिन गिद्दड़बाहा के गांव मधीर से एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें एक मां बेटे को घर में जंजीरों से बांधा हुआ है।थाना कोटभाई की पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच कर दोनों को छुड़ाया।

    मामले में बंधक बनाए गए किसान निर्मल सिंह ने आरोप लगाया था कि उसे गांव के एक आढ़ती ने पैसों के लेन-देन के चलते बंधी बनाया है। लेकिन किसान की पत्नी ने आरोप लगाया था कि पति शराब का आदी है और नशे में उसके साथ मारपीट करता है तथा मोहल्ले में भी पड़ोसियों से झगड़ा करता है।

    जिसके चलते मजबूरन उसे बांधा गया है। आज दंपती को बुलाकर पूछताछ की गई जिसमें किसान निर्मल सिंह ने स्वीकार किया कि वह शराब पीकर आपे से बाहर हो जाता है और पत्नी से झगड़ा करता है। दोनों में समझौता करवा दिया गया है।