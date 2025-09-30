Punjab News: महिला ने शख्स का बनाया अश्लील वीडियो, वायरल करने की धमकी देकर लिए डेढ़ लाख रुपये
मुक्तसर जिले के गांव भलाईआना में सुरजीत सिंह नामक एक आरओ प्लांट संचालक ने वीरपाल कौर और लखविंदर सिंह पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। सुरजीत के अनुसार आरोपियों ने उसका वीडियो बनाकर चार लाख रुपये की मांग की और धमकी दी कि पैसे न देने पर वे वीडियो वायरल कर देंगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सूत्र, गिद्दड़बाहा (मुक्तसर)। थाना कोटभाई की पुलिस ने सुरजीत सिंह पुत्र जसवंत सिंह निवासी गांव भलाईआना के बयान पर महिला सहित दो व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में सुरजीत सिंह ने बताया कि वह गांव में आरओ प्लांट चलाता है और करीब आधे गांव में पानी की सप्लाई करता है।
उसके आरओ का पानी गांव भलाईआना निवासी वीरपाल कौर पत्नी काला सिंह के घर जाता है। पांच अगस्त को दोपहर करीब 12:30 बजे वह पानी का कैन लेने के लिए उक्त वीरपाल कौर के घर गया तो वहां लखविंदर सिंह निवासी भलाईआना भी मौजूद था।
वीरपाल और लखविंदर ने उसे कमरे में ले जाकर धमकाया, उसके कपड़े उतार वीडियो बना लिया। आरोपितों ने कहा कि वह चार लाख रुपये दे, वरना वीडियो वायरल कर देंगे। बदनामी के डर से उसने चाचा के लड़के महिंदर सिंह को डेढ़ लाख रुपये लेकर मौके पर पहुंचने को कहा, जिसके बाद आरोपितों ने उसे जाने दिया।
