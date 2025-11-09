Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंजाब के मुक्तसर में सड़क हादसे में महिला की मौत, अज्ञात कार चालक पर केस दर्ज

    By Rajinder Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 12:15 PM (IST)

    श्री मुक्तसर साहिब में एक सड़क हादसे में नवदीप कौर नामक महिला की मृत्यु हो गई। पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जोगिंदर सिंह ने बताया कि तेज रफ्तार कार ने उनके भतीजे की बाइक को टक्कर मारी, जिससे नवदीप कौर की जान चली गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सड़क हादसे में महिला की मौत। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सूत्र, श्री मुक्तसर साहिब। थाना सिटी मुक्तसर की पुलिस ने सड़क हादसे में एक महिला की हुई मौत के मामले में अज्ञात कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरु कर दी है।

    पुलिस को दी शिकायत में जोगिंदर सिंह पुत्र गुरबचन सिंह निवासी गांव खोखर बरीवाला ने बताया कि छह नवंबर को उसका भतीजे अपनी पत्नी नवदीप कौर के साथ गांव भंगचढ़ी से किसी रिश्तेदार के भोग से वापस घर आ रहे थे। मैं भी उनके पीछे-पीछे आ रहा था। इस दौरान सामने से एक तेज रफ्तार कार ने उसके भतीजे की बाइक को टक्कर मार दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टक्कर में मेरा भतीजा व उसकी पत्नी बुरी तरह से घायल हो गए। भतीजे के पत्नी नवदीप कौर (33) की मौत हो गई। जबकि अज्ञात कार चालक मौके से फरार हो गया। उधर इंस्पेक्टर हरिंदर सिंह ने उक्त बयानों पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।