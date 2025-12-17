'कांग्रेस के विजेता उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे...', निकाय चुनाव रिजल्ट को लेकर राजा वड़िंग ने उठाए सवाल

Language
    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 10:40 PM (IST)

    कांग्रेस के विजेता उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे: राजा वड़िंग।

    संवाद सूत्र, गिद्दड़बाहा (मुक्तसर)। गिद्दड़बाहा पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि जहां कांग्रेस जीत रही है वहां सरकार के दबाव में बार बार री-काउंटिंग करवाई जा रही है।

    वहीं, कांग्रेस के विजेता उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जा रहे। राजा वड़िंग ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमें डर है कि सरकार देर रात को परिणामों को पलटने का कार्य कर सकती है।

    पंचायत चुनाव में भी ऐसा ही किया गया था। उन्होंने कहा कि एडीसी से बात की है कि उनके विजेता उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ा और परिणाम भी सही आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के विजेता उम्मीदवारों को विजेता घोषित नहीं किया जा रहा और री काउंटिंग की जा रही है।

    जिन गांवों में कांग्रेस आगे रहती है वहां अभी तक काउंटिंग शुरू नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि आप सरकार दबाव में है तभी रिजल्ट में देरी की जा रही है।