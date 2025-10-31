मुक्तसर में मौसम ने फोड़ा 'बीमारी बम', बुखार-खांसी और टायफाइड का ट्रिपल अटैक; रोज OPD में आ रहे 600 से ज्यादा मरीज

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। मौसम में बदलाव के चलते खांसी, बुखार, जुकाम, टायफाइड, पेट में इंफेक्शन, वायरल आदि केस बढ़ने से सिविल अस्पताल की ओपीडी 600 के पार हो गई है। जहां सिविल में इन मरीजों की ओपीडी 150 के पार है। वहीं सिविल अस्पताल में इससे पीड़ित करीब 20 मरीज भर्ती हैं। वायरल बीमारियों के मरीजों की जहां सिविल अस्पताल में भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं निजी अस्पतालों में भी भारी संख्या में लोग इलाज के लिए पहुंच रहे हैं।

अक्टूबर के आखिरी दिनों में सर्दी ने अपना अहसास कराना शुरू कर दिया है। हालांकि दोपहर के समय अभी भी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। मौसम के बदलाव के कारण लोगों को मौसमी बीमारी जकड़ रही है।

साथ ही पिछले दो-तीन दिनों से रात के समय व सुबह कोहरे की स्थिति बनने लगी है। लोगों को ठंड से बचने के गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। वही मौसम के बदलते मिजाज ने सिविल अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ा दी है।

उधर,बदलते मौसम में डाक्टर सलाह दे रहे हैं कि खान-पान का ध्यान रखें, पौष्टिक और विटामिन सी युक्त आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और मौसम के अनुसार गर्म कपड़े पहनें। इसके अलावा नियमित हाथ धोएं।



प्रतिदिन ओपीडी में इलाज कराने वालों की भीड़ देखी जा सकती है। इनमें बच्चों व बुजुर्गों की संख्या अधिक देखने को मिल रही है। इस समय सबसे अधिक मरीज वायरल बुखार, सर्दी-जुकाम, खांसी के आ रहे है।



सिविल अस्पताल के एसएमओ डॉ. राजीव सचदेवा ने बताया कि इस समय मौसम के बदलाव के कारण मरीजों की संख्या बढ़ी है। इसमें सबसे ज्यादा मरीज वायरल फीवर के आ रहे है।

बीमारी फैलने का मुख्य कारण मौसम का परिवर्तन होना हैं। गांव में स्वच्छता की कमी होने के कारण वहां पर मरीजों की संख्या अधिक देखने को मिल रही है। यहीं स्थिति स्कूली बच्चों की भी है। पिछले दिनों से जिले के गांवों व शहरी क्षेत्र में डेंगू के संभावित मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग का मैदानी अमला सर्वे कार्य में लगा हुआ था। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या 100 के पास पहुंच गई है।

ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार डेंगू का लारवा चेक करने में भी लगी हुई हैं। एपिडिमोलाजिस्ट डा. हरकीर्तन सिंह ने बताया कि डेंगू की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं लोगों को भी बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है।



मौसम के अनुसार कपड़े पहनें: ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनें और शरीर को ढक कर रखें।