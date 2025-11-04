Language
    श्री मुक्तसर साहिब में पुरानी रंजिश के चलते भिड़े दो गुट, व्यक्ति ने दो युवकों को मारी गोली

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 11:58 AM (IST)

    श्री मुक्तसर साहिब के बरीवाला में पुरानी रंजिश के चलते दो गुटों में झगड़ा हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पर फायरिंग कर दी, जिसमें बाल सिंह और रणवीर सिंह नामक दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बठिंडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    बरीवाला में दो गुटों में झगड़ा, एक व्यक्ति ने की फायरिंग, दो युवकों को लगी गोली।

    जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। पुरानी रंजिश के चलते दो गुटों में झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के व्यक्ति ने दूसरे पक्ष पर छह फायर किए। इसमें दो युवकों को गोली लगी है जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है और बठिंडा के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    घायलों की पहचान बाल सिंह पुत्र गुरनाम सिंह वासी बरीवाला व रणवीर सिंह वासी जालंधर के रूप में हुई है। दोनों घायलों को दो- दो फायर लगे हैं । बाल सिंह के एक फायर हाथ में व एक पैर में लगा है जबकि रणबीर सिंह के एक फायर पीठ में व एक फायर हाथ में लगा है। उधर, पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना सोमवार देर शाम की है।

    घायल बाल सिंह के पिता गुरनाम सिंह के अनुसार दोनों की स्थिति ठीक बताई जा रही है व दोनों को बठिंडा के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां पर बाल सिंह का ऑपरेशन चल रहा है वही थोड़ी देर में रणवीर सिंह का भी ऑपरेशन किया जाएगा।

    गुरनाम सिंह ने बताया कि लगभग छह महीने पहले ढाणी कुंडा सिंह के एक युवक के साथ कुछ कहा सुनी हुई थी परंतु बाद में उनका राजीनामा हो गया था। गत रात्रि मेरा बेटा बाल सिंह व उनका नाती रणवीर सिंह घर से बाजार की तरफ जा रहे थे जब वह जोड़ा ट्रांसफार्मर के पास पहुंचे तो सरायनागा की ओर से मनप्रीत सिंह आ रहा था जहां तकरार हुई।

    गुरनाम सिंह के अनुसार आरोपित नशे में था, ने अपने पिस्टल से फायर की जो बाल सिंह व रणवीर सिंह को लगे,जिन्हें घायल अवस्था में पहले मुक्तसर ले जाया गया परन्तु उन्होंने फरीदकोट रेफर कर दिया गया परंतु हम उनको बठिंडा के निजी अस्पताल में ले गए जहां इलाज चल रहा है। उधर, बरीवाला के थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच चल रही है।