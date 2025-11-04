श्री मुक्तसर साहिब में पुरानी रंजिश के चलते भिड़े दो गुट, व्यक्ति ने दो युवकों को मारी गोली

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। पुरानी रंजिश के चलते दो गुटों में झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के व्यक्ति ने दूसरे पक्ष पर छह फायर किए। इसमें दो युवकों को गोली लगी है जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है और बठिंडा के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

घायलों की पहचान बाल सिंह पुत्र गुरनाम सिंह वासी बरीवाला व रणवीर सिंह वासी जालंधर के रूप में हुई है। दोनों घायलों को दो- दो फायर लगे हैं । बाल सिंह के एक फायर हाथ में व एक पैर में लगा है जबकि रणबीर सिंह के एक फायर पीठ में व एक फायर हाथ में लगा है। उधर, पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना सोमवार देर शाम की है।

घायल बाल सिंह के पिता गुरनाम सिंह के अनुसार दोनों की स्थिति ठीक बताई जा रही है व दोनों को बठिंडा के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां पर बाल सिंह का ऑपरेशन चल रहा है वही थोड़ी देर में रणवीर सिंह का भी ऑपरेशन किया जाएगा।

गुरनाम सिंह ने बताया कि लगभग छह महीने पहले ढाणी कुंडा सिंह के एक युवक के साथ कुछ कहा सुनी हुई थी परंतु बाद में उनका राजीनामा हो गया था। गत रात्रि मेरा बेटा बाल सिंह व उनका नाती रणवीर सिंह घर से बाजार की तरफ जा रहे थे जब वह जोड़ा ट्रांसफार्मर के पास पहुंचे तो सरायनागा की ओर से मनप्रीत सिंह आ रहा था जहां तकरार हुई।