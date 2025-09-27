Language
    Punjab Accident: मुक्तसर सड़क हादसे में दो छात्राओं की मौत, ट्रक ड्राइवर पर केस दर्ज

    By Rajinder Kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 05:02 PM (IST)

    श्री मुक्तसर साहिब में एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो छात्राओं की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है जो हादसे के बाद से फरार है। रवि कुमार ने बताया कि उसकी पत्नी और उसकी सहपाठी स्कूटी पर जा रही थीं तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

    ट्रक के चपेट में आने से दो लड़कियों की माैत

    संवाद सूत्र, श्री मुक्तसर साहिब। थाना सिटी की पुलिस ने बीते दिन हुए सड़क हादसे में दो छात्राओं की मौत मामले में ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। जबकि आरोपित की गिरफ्तारी अभी बाकी है।

    थाना सिटी पुलिस को दी अपनी शिकायत में रवि कुमार पुत्र जगतार सिंह वासी गांव रहुड्डियांवाली ने बताया कि मेरी पत्नी राजवीर कौर संत सहारा कॉलेज में एएनएम को कोर्स करती थी। इसके साथ ही रेणू कौर पुत्री बलविंदर सिंह वासी गांव थांदेवाला भी कोर्स करती थीं। उसने बताया कि यी दोनों कोर्स के दौरान ड्यूटी सिविल अस्पताल में करीब चार माह से लगी हुई थी।

    उसने बताया कि मैं अपनी बाइक से किसी काम के लिए कोटकपूरा रोड़ बाईपास से होते हुए अपने घर को जा रहा था। इस दौरान मेरे आगे मेरी पत्नी व उसके साथ एक लड़ृकी स्कूटी पर बस स्टैंड की तरफ जा रही थी। इस दौरान करीब ढाई बजे सामने से एक तेल वाले कैटर ने एक दम से इन की कर दिया और मेरे देखते ही देखते ट्रक इन दाेनों के सिर के उपर से गुजर गया। जिनकी मौके पर ही मौत हो गई।

    उधर पुलिस ने उक्त बयानों पर सीता राम पुत्र ब्रिज लाल वासी वार्ड नंबर 19 बर्म कॉलोनी बसंती चौक गंगानगर jराजस्थान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। जबकि आरोपित की गिरफ्तारी बाकी है।