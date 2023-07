Muktsar Accident: हाइवे पर टिप्पर ट्राला ने कार को मारी टक्कर, दंपती की मौत; सात माह की गर्भवती थी महिला

मुक्तसर साहिब में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसे में दंपती की मौत हो गई। नेशनल हाइवे-100 पर विपरित दिशा से आ रहे एक टिप्पर ट्राला ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार दंपती की मौत हो गई। महिला सात माह की गर्भवती थी। वहीं हादसे के बाद टिप्पर ट्राला का चालक मौके से फरार हो गया।

विपरीत दिशा में जाकर टिप्पर ट्राला ने कार को मारी टक्कर, दंपती की मौत

श्री मुक्तसर साहिब, जागरण संवाददाता। गांव खुडियां गुलाब सिंह वाला के पास नेशनल हाइवे नौ पर टिप्पर ट्राला ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में पति-पत्नी की मौत हो गई। दोनों दवाई लेने के लिए कार से मलोट जा रहे थे। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी देते हुए प्रेम चंद निवासी गांव घुकियांवाली जिला सिरसा ने बताया कि पुत्रवधू नवदीप कौर गर्भवती थी। गत रात बेटा जगप्रीत सिंह व पुत्रवधू कार से प्रेगनेंसी की दवाई लेने के लिए मलोट जा रहे थे। विपरीत दिशा से आ रहा था ट्रिप्पर ट्राला प्रेम चंद ने बताया कि वह खुद समधी मलकीत सिंह निवासी भाई का केरा की कार से बेटे की कार के पीछे आ रहे थे। जब बेटा कार लेकर जीटी रोड कट खुडियां से चन्नू लिंक रोड के पास पहुंचा तो सामने से एक टिप्पर ट्राला के चालक ने बिना इशारा किए तेजी व लापरवाही से वाहन को मोड़ दिया। जगप्रीत सिंह व पुत्रवधू नवदीप कौर की गाड़ी टिप्पर ट्राला में घुस गई। जिससे पति-पत्नी को काफी चोटें लगी और गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं दंपती की मौत हो गई। जबकि टिप्पर चालक मौके से फरार हो गया।

Edited By: Rajat Mourya