मुक्तसर में चोरों ने टेलीकॉम की दुकान को बनाया निशाना, 25 मोबाइल व दो लाख की नकदी चुराई

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। मुक्तसर के शेर सिंह चौक में चोरों ने एक टेलीकाम की दुकान का शटर तोड़कर 25 मोबाइल फोन व दो लाख रुपये नकदी चोरी कर ली। चोरों ने देर रात करीब 1:45 बजे इस वारदात को अंजाम दिया। दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हो गई। दुकानदार ने सिटी थाना पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बालाजी टेलीकाम दुकान के मालिक अजय कुमार ने बताया कि उनकी मोबाइल की दुकान है। रोजाना की तरह शुक्रवार रात को वह दुकान बंद करके घर चले गए थे। सुबह जब दुकान पर आए तो देखा कि दुकान का शटर टूटा हुआ है और अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा है।

सीसीटीवी कैमरे चेक करने पर पता चला कि दो युवक दुकान का शटर तोड़कर दुकान से 25 मोबाइल फोन व दो लाख रुपये नकदी चोरी कर ले गए। मोबाइल फोन अलग-अलग कंपनियों के थे। हमने दुकान में किसी को देने के लिए दो लाख रुपये नकद रखे थे।