    मुक्तसर में चोरों ने टेलीकॉम की दुकान को बनाया निशाना, 25 मोबाइल व दो लाख की नकदी चुराई

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 03:19 PM (IST)

    श्री मुक्तसर साहिब में चोरों ने एक टेलीकॉम दुकान का शटर तोड़कर 25 मोबाइल फोन और दो लाख रुपये नकद चुरा लिए। घटना रात 1:45 बजे हुई और सीसीटीवी में कैद हो गई। बालाजी टेलीकॉम के मालिक अजय कुमार ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने 4.50 लाख रुपये के नुकसान की बात कही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    मुक्तसर में टेलीकॉम दुकान में लाखों की चोरी।

    जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। मुक्तसर के शेर सिंह चौक में चोरों ने एक टेलीकाम की दुकान का शटर तोड़कर 25 मोबाइल फोन व दो लाख रुपये नकदी चोरी कर ली। चोरों ने देर रात करीब 1:45 बजे इस वारदात को अंजाम दिया। दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हो गई। दुकानदार ने सिटी थाना पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    बालाजी टेलीकाम दुकान के मालिक अजय कुमार ने बताया कि उनकी मोबाइल की दुकान है। रोजाना की तरह शुक्रवार रात को वह दुकान बंद करके घर चले गए थे। सुबह जब दुकान पर आए तो देखा कि दुकान का शटर टूटा हुआ है और अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा है।

    सीसीटीवी कैमरे चेक करने पर पता चला कि दो युवक दुकान का शटर तोड़कर दुकान से 25 मोबाइल फोन व दो लाख रुपये नकदी चोरी कर ले गए। मोबाइल फोन अलग-अलग कंपनियों के थे। हमने दुकान में किसी को देने के लिए दो लाख रुपये नकद रखे थे।

    जिसे पैसे देने थे, वह दिन में नहीं आया और हम रात को पैसे बैग में रखकर घर चले गए। लेकिन देर रात चोरों ने उनकी दुकान में चोरी कर ली। उन्हें लगभग 4.50 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है।