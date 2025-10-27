श्री मुक्तसर साहिब में बेसहारा पशुओं का आतंक, सड़कों पर मंडरा रहा हादसों का खतरा

संवाद सूत्र, श्री मुक्तसर साहिब। शहर में बेसहारा पशुओं के कारण स्थानीय निवासियों को लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेशक, समय-समय पर जिला प्रशासन और समाज सेवाभावी संस्थाओं की बैठकों में यह मुद्दा उठता रहता है, लेकिन समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है।

ये बेजुबान पशु कई लोगों की मौत और विकलांगता का कारण बन चुके हैं। इनसे पीड़ित लोगों को इस समस्या का हमारे से ज्यादा अहसास हैं। उक्त जानकारी देते हुए संकल्प एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष नरिंदर सिंह संधू ने कहा कि गोवंश के भरण-पोषण के लिए लोगों से नियमित रूप से टैक्स भी वसूला जाता है।