मुक्तसर: धान की आवक बढ़ने से मंडियों में लगी भीड़, किसानों ने उठाई लिफ्टिंग तेज करने की मांग

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। दीपावली के बाद जिले में धान की कटाई और आमद ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले एक सप्ताह में मंडियों में किसानों की भीड़ बढ़ गई है और धान की फसल मंडियों की सड़कों तक पहुंचने लगी है।

जिला मंडी में लिफ्टिंग का धीमी गति से चल रहा है और मंडी में धान के अंबार लग चुके हैं। हालात यह बन गए हैं कि सड़क के बीच तक किसानों से फसल की ढेरी लगवाई जा रही है। कई आढ़तियों ने यो रोड के बीच में फसल की ढेरी लगवा दी है जिस कारण जाम की स्थिति बनी हुई है। फसल लेकर पहुंच रहे किसानों को मंडी तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है क्योंकि जाम में फंसें रहने से उनका काफी समय बर्बाद हो रहा है और व्यवस्था चरमराई हुई है।

जिला मंडी में सुबह से रात तक ट्रालियों की कतारें लग रही हैं। उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी, क्योंकि लिफ्टिंग का काम काफी धीमा चल रहा था जिसके चलते धान खरीद में बाधा डल रही थी।