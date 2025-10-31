Language
    मुक्तसर: धान की आवक बढ़ने से मंडियों में लगी भीड़, किसानों ने उठाई लिफ्टिंग तेज करने की मांग

    By Rajinder Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 11:20 AM (IST)

    दीपावली के बाद श्री मुक्तसर साहिब की मंडियों में धान की आवक बढ़ने से किसानों की भीड़ बढ़ गई है। लिफ्टिंग धीमी होने के कारण सड़कों पर धान के ढेर लग रहे हैं, जिससे जाम की स्थिति बन रही है। किसानों ने लिफ्टिंग तेज करने की मांग की है ताकि उन्हें और फसल रखने की जगह मिल सके और जाम से राहत मिल सके।

    मंडी में धीमी लिफ्टिंग से बिगड़ी व्यवस्था, किसानों ने तेजी लाने की मांग की (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। दीपावली के बाद जिले में धान की कटाई और आमद ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले एक सप्ताह में मंडियों में किसानों की भीड़ बढ़ गई है और धान की फसल मंडियों की सड़कों तक पहुंचने लगी है।

    जिला मंडी में लिफ्टिंग का धीमी गति से चल रहा है और मंडी में धान के अंबार लग चुके हैं। हालात यह बन गए हैं कि सड़क के बीच तक किसानों से फसल की ढेरी लगवाई जा रही है।

    कई आढ़तियों ने यो रोड के बीच में फसल की ढेरी लगवा दी है जिस कारण जाम की स्थिति बनी हुई है। फसल लेकर पहुंच रहे किसानों को मंडी तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है क्योंकि जाम में फंसें रहने से उनका काफी समय बर्बाद हो रहा है और व्यवस्था चरमराई हुई है।

    जिला मंडी में सुबह से रात तक ट्रालियों की कतारें लग रही हैं। उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी, क्योंकि लिफ्टिंग का काम काफी धीमा चल रहा था जिसके चलते धान खरीद में बाधा डल रही थी।

    लिफ्टिंग तेज की जाने के आश्वासन पर हड़ताल समाप्त हुई। लेकिन अभी भी हालात में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। मंडी की सड़कों तक धान के ढेर लग जाने से जाम की स्थिति बन रही है।

    अलग-अलग गांवों से आने वाले किसानों को खास कर जाम से काफी परेशानी हो रही है। किसान जसविंदर सिंह,हरनेक सिंह बराड़, लखविंदर सिंह ने बताया कि मंडी में लिफ्टिंग का काम धीमा है।

    इसे तेज किया जाना चाहिए ताकि मंडी में और फसल लगाने की स्पेस बन सके। वहीं मंडी में फसल लेकर आने वाले किसानों को जाम से भी थोड़ी राहत मिल सके।