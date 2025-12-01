मुक्तसर में शॉर्ट सर्किट से गरीब परिवार के घर में लगी आग, सारा सामान जल कर राख; छत भी गिरी

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। मुक्तसर के वार्ड नंबर 28 में कोटली रोड स्थित कालू दी वाड़ी मोहल्ला में शार्ट सर्किट के कारण एक गरीब परिवार के घर में आग लग गई। जिससे घर के अंदर के अंदर पड़ा सारा सामान जलकर राख हो गया।

इससे परिवार को काफी नुकसान हुआ। मुख्तियार कौर ने बताया कि वे गरीब परिवार हैं और मजदूरी करके घर का खर्च चलाते हैं। उनके घर के पास से बिजली की तारें गुजरती हैं। जिसमें अक्सर शार्ट सर्किट होते रहते है।

रविवार रात को पूरा परिवार घर में सो रहा था, तभी अचानक शार्ट सर्किट के कारण कमरे में आग लग गई। आग ने धीरे-धीरे इतना भयानक रूप ले लिया कि घर के अंदर का सारा सामान जिसमें बिस्तर, कपड़े, राशन, सोफा व अन्य सामान जलकर राख हो गया।

घर की कच्ची छत भी गिर गई। बड़ी मुश्किल से घर बनाया था और आग लगने से नष्ट हो गया। बड़ी मुश्किल से आग बुझाई गई, लेकिन तब तक उनका सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। हम पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर थे और आग से हुए नुकसान के कारण उन पर आर्थिक बोझ और बढ़ गया है। घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं जिनका पालन-पोषण पहले ही बड़ी मुश्किल से हो रहा था। इस घटना से उन्हें काफी नुकसान हुआ है।