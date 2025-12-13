शिवसेना नेता हत्याकांड: तीनों आरोपी गिरफ्तार, जहरीला टीका लगाकर मारने का आरोप; रिमांड पर लेकर होगी जांच
श्री मुक्तसर साहिब में शिवसेना युवा नेता शिव कुमार शिवा की मौत के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्त ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, श्री मुक्तसर साहिब। शिवसेना युवा नेता शिव कुमार शिवा की मौत के मामले पुलिस ने तीनों आरोपियों को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उपरोक्त मामले में मुक्तसर रमनदीप सिंह पुत्र जगसीर सिंह वासी क्वार्टर नहरी कालोनी मुक्तसर, अंकुश कुमार पुत्र अशोक कुमार वासी कोटली रोड़ मुक्तसर व सुखविंदर निक्कू पुत्र हरदियाल सिंह वासी आदर्श नगर मुक्तसर को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश करके रिमांड प्राप्त करके मामले की अन्य जांच की जाएगी। गौरतलब है कि हाल ही में पुलिस को कोटली रोड से एक शव मिला था। शव की पहचान शिवसेना युवा नेता शिव कुमार शिव के रूप में हुई।
मृतक के परिवार ने पत्रकार वार्ता में शिव कुमार के दोस्तों पर उन्हें घर से ले जाकर जहर का इंजेक्शन लगाकर हत्या करने का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतक के दोस्तों और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने रमनदीप सिंह, अंकुश और सुखविंदर निक्कू को गिरफ्तार कर लिया।
