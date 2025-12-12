Language
    शिवसेना नेता हत्याकांड: जहरीला टीका लगाकर उतारा मौत के घाट, दोस्त समेत तीन आरोपी फरार; माता-पिता का इकलौता बेटा था शिवा

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 05:10 PM (IST)

    मुक्तसर में शिवसेना नेता शिव कुमार शिवा की मौत के मामले में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। परिवार का आरोप है कि श ...और पढ़ें

    शिवसेना नेता हत्याकांड: माता-पिता का इकलौता बेटा था शिवा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। मुक्तसर में शिवसेना नेता की मौत के मामले में थाना सिटी पुलिस ने तीन आरोपितों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। तीनों आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है।

    उधर, परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि उनके बेटे शिवसेना पंजाब के जिला यूथ प्रधान शिव कुमार शिवा (23) को उसके दोस्त ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर जहरीला टीका लगाकर जान से मारा है। डीएसपी बचन सिंह ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चलेगा।

    प्राथमिक जांच में पता चला है कि छह दिसंबर को झगड़े के मामले में शिवा की कोर्ट में तारीख थी उससे पहले ही उसे दोस्त रमन कुमार कहीं ले गया और उसके बाद सीधा शिवा का शव मिला है। शिवा माता पिता का इकलौता बेटा था।

    शिव सेना पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गर्ग ने बताया कि 11 जून के झगड़े के बाद धारा 295 के तहत उन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस केस में शिवा का नाम भी शामिल था। उन्हें इस घटना के बाद धमकियां भी मिल रही थी जिसके चलते शिवा पटियाला में रह रहा था। अब शिवा की छह दिसंबर को कोर्ट में तारीख थी।

    मृतक की माता नीलम पत्नी अजीत सिंह वासी मान चौक मुक्तसर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि पांच दिसंबर को शिवा का दोस्त रमन कुमार वासी कैनाल कालोनी मुक्तसर दोपहर दो बजे घर आया और उसे कहीं बाहर घूमने ले गया।

    आगे रमन के दो और दोस्त कोटली रोड निवासी अंकुश व निक्कू भी बाहर एक साथ इकट्ठे हो गए। मेरा बेटा किसी तरह का नशा आदि नहीं करता।

    उक्त तीनों ने एक योजनाबद्ध तरीके से बेटे को जहरीला टीका लगा कर जान से मार दिया है। मैंने पांच बजे शाम को बेटे को फोन लगाया तो फोन बंद आया‌।

    इसके बाद रमन कुमार को काल की तो पहले वह काल उठा नहीं रहा था और बाद में काल उठा कर बोला कि वह शिवा को कोटली रोड पर उतार कर घर चला गया था‌। हम पहले रात शिवा को पांच दिसंबर को ढूंढते रहे और फिर अगले दिन पुलिस में लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई।

    पुलिस को छह दिसंबर को एक युवक का शव मिला था जिसकी पहचान के लिए उसे सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया था। वीरवार को हमें पांच दिन बाद पता चला कि बाबा शनिदेव सेवा सोसायटी किसी अज्ञात का अंतिम संस्कार करने जा रही है तो उन्होंने मौके पर जाकर शव की पहचान की तो उसके बेटे का निकला।

    उन्हें इंटरनेट मीडिया पर फोटो शव की मिली थी जिस पर उन्होंने पहचान कर ली थी। उल्लेखनीय है कि पांच दिसंबर को पुलिस को बूड़ा गुज्जर रोड पर एक अज्ञात युवक का शव मिला था।

    गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है- डीएसपी

    डीएसपी बचन लाल ने बताया कि मामले में मृतक की माता के बयानों पर आरोपित रमन कुमार पुत्र जगसीर सिंह वासी कैनाल कालोनी मुक्तसर, अंकुश पुत्र अशोक कुमार वासी मेन स्ट्रीट कोटली रोड व निक्कू वासी कोटली रोड के खिलाफ गैर इरातदन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है।

    तीनों आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें अलग-अलग स्थानों पर छापामारी कर रही है। जल्द आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।