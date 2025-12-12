शिवसेना नेता हत्याकांड: जहरीला टीका लगाकर उतारा मौत के घाट, दोस्त समेत तीन आरोपी फरार; माता-पिता का इकलौता बेटा था शिवा

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। मुक्तसर में शिवसेना नेता की मौत के मामले में थाना सिटी पुलिस ने तीन आरोपितों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। तीनों आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है।

उधर, परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि उनके बेटे शिवसेना पंजाब के जिला यूथ प्रधान शिव कुमार शिवा (23) को उसके दोस्त ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर जहरीला टीका लगाकर जान से मारा है। डीएसपी बचन सिंह ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चलेगा।

प्राथमिक जांच में पता चला है कि छह दिसंबर को झगड़े के मामले में शिवा की कोर्ट में तारीख थी उससे पहले ही उसे दोस्त रमन कुमार कहीं ले गया और उसके बाद सीधा शिवा का शव मिला है। शिवा माता पिता का इकलौता बेटा था।

शिव सेना पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गर्ग ने बताया कि 11 जून के झगड़े के बाद धारा 295 के तहत उन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस केस में शिवा का नाम भी शामिल था। उन्हें इस घटना के बाद धमकियां भी मिल रही थी जिसके चलते शिवा पटियाला में रह रहा था। अब शिवा की छह दिसंबर को कोर्ट में तारीख थी।

मृतक की माता नीलम पत्नी अजीत सिंह वासी मान चौक मुक्तसर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि पांच दिसंबर को शिवा का दोस्त रमन कुमार वासी कैनाल कालोनी मुक्तसर दोपहर दो बजे घर आया और उसे कहीं बाहर घूमने ले गया।