धुएं में फंसी बच्चों को ले जा रही स्कूल वैन, पराली जलाने के मामले में एक महिला समेत 6 किसानों पर केस दर्ज

संवाद सूत्र, जागरण गिद्दड़बाहा (मुक्तसर)। गिद्दड़बाहा थाना की पुलिस ने पराली में आग लगाने के मामले में एक महिला समेत छह किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बता दें कि गांव गुरुसर में किसानों द्वारा लगाई गई आग के कारण इलाके में धुआं फैल गया था। आग के धुएं के कारण सड़क से गुजर रहे लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आग दोपहर के समय लगाई गई थी।

इस दौरान यहां से बच्चों को लेकर स्कूल बसें भी गुजर रही थीं। जिस कारण ये बसें धुएं में फंस गईं। पराली की आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। जिसके बाद गिद्दड़बाहा थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बता दें कि जिले में 50 से ज्यादा जगहों पर पराली जलाने के मामले सामने आ चुके हैं।

एसएचओ रशपाल सिंह ने बताया कि पुलिस टीम एएसआई सरबजीत सिंह के नेतृत्व में इलाके में गश्त कर रही थी। इसी संबंध में वे गांव हुसनर, गुरुसर, घग्गा आदि में जा रहे थे, जब पुलिस पार्टी पुल नेहरा गांव गुरुसर के पास मौजूद थी, तो सूचना मिली कि गांव गुरुसर में कुछ किसानों ने पराली को आग लगा दी है, जिससे पूरे इलाके में धुआं फैल गया है।

यह आग मलकीत सिंह, रणजीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह, गुरजंट सिंह, हरजोध सिंह पुत्र साहिब सिंह निवासी गुरुसर ने अपने खेतों में धान की पराली को आग लगाई थी। ऐसा करके उपरोक्त किसानों ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गुरप्रीत सिंह थिंद के आदेशों का उल्लंघन किया है।