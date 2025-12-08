Punjab Election 2027 की रण में उतरी शिअद, सुखबीर बादल ने इस सीट से भरी हुंकार; चुनाव की तैयारी तेज

जागरण संवाददाता, गिद्दड़बाहा (श्री मुक्तसर साहिब)। विधानसभा चुनाव 2027 को अभी एक साल से ज्यादा समय शेष है, लेकिन जिला मुक्तसर के विधानसभा हलका गिद्दड़बाहा में अभी से मुकाबला रौचक बनता नजर आ रहा है। अकाली दल के प्रधान व पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने एलान किया कि वह 2027 में गिद्दड़बाहा से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि गिद्दड़बाहा के लोगों ने इसकी मांग की है। बता दें कि हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों के आप में चले जाने के बाद एक साल से गिद्दड़बाहा में शिअद को कोई दमदार नेता नहीं मिल रहा था। अभी तक सुखबीर बादल जलालाबाद से चुनाव लड़ते रहे हैं। उन्होंने 2009 में जलालाबाद से उपचुनाव जीता। इसके बाद 2012 और 2017 में इसी सीट से चुनाव जीता।

हालांकि, 2022 के चुनाव में वह जलालाबाद सीट हार गए। गिद्दड़बाहा से पूर्व सीएम व सुखबीर बादल के पिता प्रकाश सिंह बादल भी चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि, लंबी को बादल परिवार का गढ़ माना जाता है। मगर, पिछले चुनाव में पूर्व सीएम बादल यहां से चुनाव हार गए थे।