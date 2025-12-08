Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Punjab Election 2027 की रण में उतरी शिअद, सुखबीर बादल ने इस सीट से भरी हुंकार; चुनाव की तैयारी तेज

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 05:16 PM (IST)

    अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने 2027 में गिद्दड़बाहा से विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गिद्दड़बाहा के लोगों ने उनसे चुनाव लड़न ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सुखबीर बादल ने गिद्दड़बाहा से विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की।

    जागरण संवाददाता, गिद्दड़बाहा (श्री मुक्तसर साहिब)। विधानसभा चुनाव 2027 को अभी एक साल से ज्यादा समय शेष है, लेकिन जिला मुक्तसर के विधानसभा हलका गिद्दड़बाहा में अभी से मुकाबला रौचक बनता नजर आ रहा है।

    अकाली दल के प्रधान व पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने एलान किया कि वह 2027 में गिद्दड़बाहा से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि गिद्दड़बाहा के लोगों ने इसकी मांग की है।

    बता दें कि हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों के आप में चले जाने के बाद एक साल से गिद्दड़बाहा में शिअद को कोई दमदार नेता नहीं मिल रहा था। अभी तक सुखबीर बादल जलालाबाद से चुनाव लड़ते रहे हैं। उन्होंने 2009 में जलालाबाद से उपचुनाव जीता। इसके बाद 2012 और 2017 में इसी सीट से चुनाव जीता।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि, 2022 के चुनाव में वह जलालाबाद सीट हार गए। गिद्दड़बाहा से पूर्व सीएम व सुखबीर बादल के पिता प्रकाश सिंह बादल भी चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि, लंबी को बादल परिवार का गढ़ माना जाता है। मगर, पिछले चुनाव में पूर्व सीएम बादल यहां से चुनाव हार गए थे।

    गिद्दड़बाहा सीट से पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर राजा वडिंग चुनाव लड़ते हैं। हालांकि, पिछली बार उन्होंने उपचुनाव यहां से नहीं लड़ा। वहीं, बादल परिवार की पैतृक सीट लंबी है लेकिन यहां के बारे में अभी क्लियर नहीं है।

    ऐसे में यहां से उनकी पत्नी हरसिमरत कौर बादल भी चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि, हरसिमरत अभी सांसद हैं। ऐसे में अगर वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ती तो फिर सुखबीर बादल 2 सीटों यानी लंबी व गिद्दड़बाहा से चुनाव लड़ सकते हैं।