पंजाबी गायक सम्भा के पिता ने ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ने से किया इनकार, उम्मीदवारी से नाम लिया वापस

जागरण संवाददाता,श्री मुक्तसर साहिब। ब्लाॉक समिति चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाबी गायक सम्भा मराड़ कलां के पिता काला सिंह को एक दिन पहले मराड़ कलां जोन से उम्मीदवार बनाया था। लेकिन आज गायक के पिता ने उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले लिया है।

काला सिंह का कहना है कि मैं आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना चाहता हूं। आप पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ना है। बता दें कि पूर्व विधायक सुखदर्शन सिंह के बेटे राज बलविंदर सिंह और आप विधायक जगदीप सिंह काका बराड़ ने काला सिंह को संयुक्त रूप से उम्मीदवार घोषित किया था‌।