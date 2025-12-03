Language
    पंजाबी गायक सम्भा के पिता ने ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ने से किया इनकार, उम्मीदवारी से नाम लिया वापस

    Updated: Wed, 03 Dec 2025 04:32 PM (IST)

    प्रसिद्ध पंजाबी गायक सम्भा के पिता ने ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए अपनी उम्मीदवारी वापस ले ल ...और पढ़ें

    गायक सम्भा के पिता ने चुनाव से खींचे हाथ, उम्मीदवारी रद्द (File Photo)

    जागरण संवाददाता,श्री मुक्तसर साहिब। ब्लाॉक समिति चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाबी गायक सम्भा मराड़ कलां के पिता काला सिंह को एक दिन पहले मराड़ कलां जोन से उम्मीदवार बनाया था। लेकिन आज गायक के पिता ने उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले लिया है।

    काला सिंह का कहना है कि मैं आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना चाहता हूं। आप पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ना है। बता दें कि पूर्व विधायक सुखदर्शन सिंह के बेटे राज बलविंदर सिंह और आप विधायक जगदीप सिंह काका बराड़ ने काला सिंह को संयुक्त रूप से उम्मीदवार घोषित किया था‌।