    पंजाब शिवसेना के जिला यूथ प्रधान की हत्या, खून से लथपथ मिला शव; कई दिनों से थे लापता

    Updated: Thu, 11 Dec 2025 11:05 PM (IST)
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 11:05 PM (IST)

    पंजाब शिवसेना के जिला यूथ प्रधान की हत्या। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। मुक्तसर में लापता हुए शिव सेना पंजाब के जिला यूथ प्रधान का खून से लथपथ शव मिला है। परिवार ने कुछ लोगों पर रंजिशन शिव कुमार शिवा की हत्या का आरोप लगाया है। बता दें कि छह दिसंबर को पुलिस को मुक्तसर में बूड़ा गुज्जर रोड पर एक युवक का शव मिला था‌।

    आज जब बाबा शनिदेव सोसायटी लावारिस शव का अंतिम संस्कार करने लगी तो मृतक के स्वजन को उसकी पहचान हो गई जोकि शिव सेना पंजाब का जिला यूथ प्रधान शिव कुमार शिवा का शव निकला। उधर,इस घटना से शिव सेना पंजाब में रोष की लहर है और शुक्रवार को एसएसपी कार्यालय के बाहर शव रख कर धरना देने की चेतावनी दी गई है।

    शिव सेना पंजाब के प्रदेश प्रधान राजेश गर्ग ने बताया कि पांच दिसंबर को शिव कुमार शिवा को घर से एक युवक दोपहर दो बजे बैठा कर कहीं ले गया था। पांच बजे अचानक शिवा का मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। हमें तभी लगा था कि कुच गलत हो गया है क्योंकि शिवा कभी फोन ऐसे बंद नहीं करता।

    हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। उसके बाद हमने पुलिस में लापता की शिकायत दर्ज करवाई। अब छह दिसंबर को पुलिस को एक युवक का शव बूड़ा गुज्जर रोड से मिला था जिसे पहचान के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया था। वो शल हमारे शिव कुमार शिवा का था। हमें तो तब पता चला जब एक समाज सेवी संस्था शव की पहचान नहीं होने पर उसका अंतिम संस्कार करने लगी।

    उनके युवा नेता की योजनाबद्ध तरीके से हत्या की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी साल हमारा एक सिख युवक से बस स्टैंड के पास 11 जून को झगड़ा हो गया था। उस मामले में हम लोगों पर केस भी दर्ज किया गया। हमें लगातार धमकियां भी मिल रही थी। उसी रंजिश में उनके जिला यूथ प्रधान शिव कुमार शिवा की हत्या की गई है।

    उन्होंने कहा कि हम लगातार पुलिस से उनके युवा नेता को ढूंढने पर जोर दे रहे थे लेकिन पुलिस की ढीली कार्रवाई के चलते अब उनके नेता का शव मिला है। उन्होंने चेतावनी दी कि वह शुक्रवार को शव रोड पर रख कर एसएसपी कार्यालय के बाहर धरना देंगे। उधर, पुलिस मामले की जांच कर रही है।