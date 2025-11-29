पंजाब रोडवेज हड़ताल: दूसरे दिन भी बंद रहीं सरकारी बसें; मुक्तसर डिपो के 5 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। किलोमीटर स्कीम का विरोध कर रहे रोडवेज के कच्चे कर्मचारियों ने शनिवार को दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रखी और रोडवेज डिपो मुक्तसर पर धरना दिया। इस बीच कर्मचारियों की हड़ताल को सख्ती से दबाने के लिए विभाग ने हड़ताली कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर उन्हें बर्खास्त करना शुरू कर दिया है।

इसी कड़ी के तहत मुक्तसर डिपो के पांच कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है, जिनमें तीन चालक कमल कुमार, मनप्रीत सिंह व जगसीर सिंह और दो कंडक्टर तरसेम सिंह व मनजीत सिंह शामिल हैं। शनिवार को दूसरे दिन भी हड़ताल के कारण सरकारी बसें बंद रहीं और लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा। मुक्तसर रोड डिपो के मैनेजर ने बताया कि मुक्तसर डिपो में इस समय 86 बसें हैं, जिनमें से 82 बसें हड़ताल के कारण खड़ी हैं, जबकि मुक्तसर-बठिंडा और मुक्तसर-मलोट रूट पर केवल चार बसें ही स्थायी कर्मचारियों द्वारा चलाई जा रही हैं।

आज हड़ताल के दूसरे दिन बस स्टैंड खुला रहा, लेकिन हड़ताली कर्मचारियों ने बसें नहीं चलाईं, जिससे निजी बसें फंसी हुई हैं। यूनियन के सदस्यों ने बस स्टैंड को पूरी तरह से बंद कर दिया जानकारी के अनुसार, पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन पंजाब सरकार द्वारा लाई जा रही किलोमीटर स्कीम का विरोध कर रही है। पहले दिए गए समय के अनुसार, यूनियन ने शुक्रवार को दो घंटे की गेट रैली का आह्वान किया था। इससे पहले, सुबह-सुबह मुक्तसर यूनियन के 4 बड़े नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जिसके बाद यूनियन के सदस्यों ने मुक्तसर बस स्टैंड को पूरी तरह से बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन किया।