    मुक्तसर में धान खरीद पर ब्रेक, 113 मंडियां बंद होने से किसानों ने धरना देने के साथ दे डाली जाम की चेतावनी

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 07:06 PM (IST)

    पंजाब सरकार के निर्देश पर मुक्तसर जिले की 113 मंडियों में धान की खरीद बंद हो गई है, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। किलियांवाली मंडी में खरीद न होने पर किसानों ने धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर खरीद शुरू नहीं हुई तो वे नेशनल हाईवे जाम कर देंगे। अधिकारियों ने किसानों की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है।

    जिले की 113 मंडियों में धान की खरीद बंद होने से गुस्से में किसान (फोटो: जागरण)

    जागरण टीम, मुक्तसर लंबी। पंजाब सरकार के निर्देश पर मुक्तसर जिले में चल रही 116 अनाज मंडियों में से 113 में सरकारी खरीद बंद कर दी गई है। जबकि, केवल तीन मंडियों मुक्तसर, मलोट व गिद्दड़बाहा में ही धान की खरीद हो रही है।

    हालांकि मंडियों में धान की आवक कम हो गई है, लेकिन अभी भी कई गांवों की मंडियों में खरीद के लिए धान मौजूद है। खरीद बंद होने से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    उधर, कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां के हलके लंबी में नई बनी मार्केट कमेटी किलियांवाली के अधीन अनाज मंडी में धान की खरीद बंद होने से किसानों, आढ़तियों व मजदूरों ने धरना देकर पंजाब सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।

    प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पांच दिन से खरीद नहीं हुई है। बता दें कि मंडी में अभी भी करीब डेढ़ लाख गांठ धान की खरीद होनी बाकी है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर खरीद शुरू नहीं हुई तो वे नेशनल हाईवे जाम कर देंगे।

    मंडी में धान लेकर आए घुमियारा निवासी किसान सविंदर सिंह ने बताया कि वह करीब 20 दिन से धान लेकर मंडी में बैठे हैं लेकिन उनका धान नहीं खरीदा जा रहा है। इससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    मंडियों में किसानों को परेशान किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उन्हें सूचना मिली है कि मंडियों में उच्च अधिकारियों द्वारा धान की सरकारी खरीद बंद करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन कृषि मंत्री खुड्डियां के पैतृक हलके की नवनियुक्त मार्केट कमेटी किलियांवाली की मुख्य अनाज मंडी में अभी भी बड़ी मात्रा में किसानों का धान खरीद के इंतजार में पड़ा है, जिससे किसानों, आढ़तियों और मजदूरों को भारी असुविधा हो रही है।

    किसानों का आरोप है कि वे कई दिनों से धान लेकर बैठे हैं और किसी ने उनकी सुध नहीं ली है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आज खरीद शुरू नहीं हुई तो वे नेशनल हाईवे जाम करने पर मजबूर होंगे। ज़िला मंडी बोर्ड के अधिकारी अजय पाल सिंह बराड़ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ज़िले की मंडियों में ख़रीद के प्रबंध लगभग पूरे हो चुके हैं।

    जिसके बाद सरकार के निर्देश पर 116 में से 113 मंडियों में ख़रीद बंद कर दी गई है। तीन मंडियों - मुक्तसर, मलोट और गिद्दड़बाहा - में ख़रीद जारी है। अगर किसी किसान को कोई समस्या आ रही है, तो उसका तुरंत समाधान किया जाएगा।