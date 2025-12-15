Punjab Accident: मुक्तसर में धुंध का कहर, सोमवार को हुए कई हादसे; शिक्षक की मौत और सात घायल

जागरण टीम, मुक्तसर/गिद्दड़बाहा/मलोट। सोमवार की सुबह मुक्तसर जिले में घने कोहरे ने राहगीरों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। कोहरे के कारण कम दृश्यता की वजह से गिद्दड़बाहा और मलोट में अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक कंप्यूटर शिक्षक की मौत हो गई। जबकि विभिन्न स्थानों पर हुए सड़क हादसों में सात लोग घायल हो गए।

सभी घायलों को मलोट के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां एक की हालत गंभीर होने के कारण उसे रेफर कर दिया गया, जबकि तीन को मामूली चोटें आने के कारण छुट्टी दे दी गई। पहली सड़क दुर्घटना के बारे में जानकारी देते हुए गिद्दड़बाहा निवासी मनदीप सिंह ने बताया कि वह और अनमोल मलोट के जीटीबी खालसा स्कूल में शिक्षक हैं। हर दिन की तरह वे सुबह लगभग आठ बजे अपनी मोटरसाइकिल से गिद्दड़बाहा से मलोट के लिए निकले। इस दौरान घना कोहरा था और दृश्यता 100 मीटर से भी कम थी। आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।

जब हम गिद्दड़बाहा-मलोट रोड पर स्थित थेहड़ी गांव पहुंचे तो गुरुद्वारा साहिब के गेट के सामने सड़क के किनारे एक ट्रक खड़ा था। हम अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और एक अन्य मोटरसाइकिल हमारे साथ-साथ चल रही थी। चूंकि हमें आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हमारी मोटरसाइकिल और हमारे साथ चल रही मोटरसाइकिल दोनों ही खड़े ट्रक से टकरा गईं।

ट्रक से टकराने के बाद हम तीनों बुरी तरह घायल हो गए और ट्रक चालक ने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और वहां से भाग गया। आसपास के लोगों ने हमें वहां से निकाला और मलोट के सिविल अस्पताल ले गए। वहां डाक्टरों ने अनमोल (27) को मृत घोषित कर दिया। अनमोल विवाहित था और उसकी एक बेटी है। अनमोल स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक था और मैं संगीत शिक्षिका हूं।