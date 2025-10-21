Language
    मुक्तसर में प्लास्टिक बैन की उड़ी धज्जियां, सब्जी मंडी में धड़ल्ले से उपयोग हो रही पॉलिथीन

    By Rajinder Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 05:38 PM (IST)

    केंद्र सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी के बावजूद मुक्तसर की सब्जी मंडी में पॉलिथीन का उपयोग जारी है। दुकानदार और ग्राहक दोनों ही पॉलिथीन के लिफाफों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नगर कौंसिल की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि पॉलिथीन बनाने वाली फैक्ट्रियों को बंद करना होगा, और ग्राहकों को थैले लेकर आने चाहिए। पालिथीन के उपयोग पर नियंत्रण पाने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

    Hero Image

    पाबंदी के बाद भी धड़ल्ले से हो रहा पॉलिथीन के लिफाफों का उपयोग (फोटो: जागरण)

    संवाद सूत्र, जागरण श्री मुक्तसर साहिब। केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन मुक्तसर की सब्जी मंडी में पॉलिथीन के लिफाफों का उपयोग जारी है। यहां सब्जियों की रेहड़ियों पर पॉलिथीन के लिफाफों की भरमार है। दुकानदार अपनी सब्जियां बड़े लिफाफों में रखकर बेच रहे हैं, जबकि ग्राहक भी इन्हीं लिफाफों में सब्जियां ले जा रहे हैं। अधिकांश ग्राहक थैला लेकर नहीं आते, जिससे सब्जियां पॉलिथीन में ही दी जा रही हैं।

    नगर कौंसिल की ओर से इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। कभी-कभार ही पालिथीन के खिलाफ अभियान चलाया जाता है। नगर कौंसिल के अधिकारी भी सब्जी विक्रेताओं को पालिथीन का उपयोग करते हुए देखे जा सकते हैं। दुकानदार कमलेश राय, विपन कुमार, सुनील कुमार और राजू का कहना है कि वे चाहते हैं कि पालिथीन के लिफाफे बंद हो जाएं, क्योंकि इससे उनकी बचत होगी।

    हालांकि, उनका मानना है कि जब तक पॉलिथीन बनाने वाली फैक्ट्रियां बंद नहीं होंगी, तब तक यह समस्या बनी रहेगी। दुकानदारों का कहना है कि यदि फैक्ट्रियों से माल आना बंद हो जाएगा, तो पालिथीन का उपयोग अपने आप कम हो जाएगा।

    वर्तमान में, ग्राहक थैला लेकर नहीं आ रहे हैं, जिससे विक्रेताओं को मजबूरन पालिथीन में सब्जियां देना पड़ रहा है। यदि ग्राहक थैले लाना शुरू कर दें, तो विक्रेताओं को पालिथीन का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार, मुक्तसर में पालिथीन के उपयोग पर नियंत्रण पाने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।