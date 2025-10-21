मुक्तसर में प्लास्टिक बैन की उड़ी धज्जियां, सब्जी मंडी में धड़ल्ले से उपयोग हो रही पॉलिथीन

संवाद सूत्र, जागरण श्री मुक्तसर साहिब। केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन मुक्तसर की सब्जी मंडी में पॉलिथीन के लिफाफों का उपयोग जारी है। यहां सब्जियों की रेहड़ियों पर पॉलिथीन के लिफाफों की भरमार है। दुकानदार अपनी सब्जियां बड़े लिफाफों में रखकर बेच रहे हैं, जबकि ग्राहक भी इन्हीं लिफाफों में सब्जियां ले जा रहे हैं। अधिकांश ग्राहक थैला लेकर नहीं आते, जिससे सब्जियां पॉलिथीन में ही दी जा रही हैं।

नगर कौंसिल की ओर से इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। कभी-कभार ही पालिथीन के खिलाफ अभियान चलाया जाता है। नगर कौंसिल के अधिकारी भी सब्जी विक्रेताओं को पालिथीन का उपयोग करते हुए देखे जा सकते हैं। दुकानदार कमलेश राय, विपन कुमार, सुनील कुमार और राजू का कहना है कि वे चाहते हैं कि पालिथीन के लिफाफे बंद हो जाएं, क्योंकि इससे उनकी बचत होगी।

हालांकि, उनका मानना है कि जब तक पॉलिथीन बनाने वाली फैक्ट्रियां बंद नहीं होंगी, तब तक यह समस्या बनी रहेगी। दुकानदारों का कहना है कि यदि फैक्ट्रियों से माल आना बंद हो जाएगा, तो पालिथीन का उपयोग अपने आप कम हो जाएगा।