    कनाडा में सड़क हादसे में मुक्तसर के युवक की मौत, माता-पिता का था इकलौता पुत्र

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 11:21 PM (IST)

    कनाडा में सड़क पर बर्फ के कारण ट्रक से कार की टक्कर में मुक्तसर जिले के गांव वड़िंग खेड़ा निवासी 30 वर्षीय गुरप्रीत सिंह की मौत हो गई। गुरप्रीत चार सा ...और पढ़ें

    कनाडा में सड़क हादसे में मुक्तसर के युवक की मौत। फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, (मुक्तसर)। सड़क पर बर्फ की फिसलन के कारण ट्रक से कार टकराने से कनाडा में जिला मुक्तसर के लंबी हलके के गांव वड़िंग खेड़ा निवासी 30 वर्षीय युवक गुरप्रीत सिंह की मौत हो गई। नोवासकोशिया के सिडनी में सड़क पर बर्फ जमी थी। इस कारण आमने-सामने ट्रक से टक्कर हो गई।

    वड़िंग खेड़ा में मृतक के पिता जसकरण सिंह ने बताया कि गुरप्रीत सिंह उसका इकलौता पुत्र था। वह कनाडा में चार साल पहले अपनी पत्नी के साथ वर्क परमिट पर कनाडा गया था। उनकी पीआर फाइल लगी हुई है।

    कनाडा में गुरप्रीत टैक्सी चलाता था। परिवार ने बताया कि गुरप्रीत बीते कल अपनी पत्नी को उसके काम पर छोड़ कर घर वापस लौट रहा था कि रास्ते में वह हादसे का शिकार हो गया। इस दुखद घटना से गांव वड़िंग खेड़ा में शोक की लहर दौड़ गई है। परिवार ने बताया कि शव भारत लाने के लिए दस्तावेज प्रकिया पूरी करवाई जा रही है।