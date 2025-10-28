मुक्तसर में चरमराए सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करने की पहल, 3 नवंबर को स्कीम का नींव का पत्थर रखेंगे CM मान
मुख्यमंत्री भगवंत मान 3 नवंबर को मुक्तसर में सीवरेज स्कीम का नींव पत्थर रखेंगे। इस परियोजना से शहर की चरमराई सीवरेज व्यवस्था सुधरेगी, जिससे निवासियों को राहत मिलेगी। स्थानीय निकाय मंत्री ने पहले ही विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपये की घोषणा की है। मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर एडीसी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और कार्यों की समीक्षा की।
जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। शहर में बुरी तरह चरमराई सीवरेज व्यवस्था को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान तीन नवंबर को मुक्तसर पहुंच रहे हैं। शहर पहुंचकर मुख्यमंत्री एक महत्वपूर्ण सीवरेज योजना का नींव पत्थर रखेंगे।
करोड़ों रुपये की इस परियोजना के शुरू होने से शहर में सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त होगी, जिससे शहरवासियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। बता दें कि इस समय शहर की सीवरेज व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है।
शहर की विभिन्न गलियों व मोहल्लों में आए दिन सीवरेज जाम की समस्या आम है, जिससे वहां के निवासियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि 17 अक्टूबर को स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह भी मुक्तसर आए थे और शहर के सीवरेज, पानी व सड़कों समेत विभिन्न विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपये के कार्यों की घोषणा की थी।
अब मुख्यमंत्री मुक्तसर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत के तीन नवंबर को श्री मुक्तसर साहिब दौरे की तैयारियों को लेकर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज) गुरप्रीत सिंह थिंद के नेतृत्व में बैठक हुई। जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर अभिजीत कपलिश के नेतृत्व में अ
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान तीन नवंबर को गुरु गोबिंद सिंह खेल स्टेडियम में एक अति महत्वपूर्ण सीवरेज योजना का नींव पत्थर रखेंगे। इसके बाद वे उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे।
उन्होंने शहर की सफाई, सड़कों की मरम्मत समेत किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की। उपरोक्त सभी कार्यों के लिए उप-मंडल मजिस्ट्रेट बलजीत कौर और एक्सईएन सीवरेज बोर्ड केवल गर्ग नोडल अधिकारी होंगे।
इस अवसर पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास) सुरिंदर सिंह ढिल्लों, उप मंडल मजिस्ट्रेट बलजीत कौर, एक्सीएइन सीवरेज बोर्ड केवल गर्ग, एसपी (एच) राजन शर्मा, तहसीलदार गुरप्रीत सिंह, कार्यकारी अधिकारी वरुण कुमार सहोता, जिला खेल अधिकारी अनिंदरवीर कौर बराड़, नायब तहसीलदार मनवीर कौर सिद्धू के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
