मुक्तसर में चरमराए सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करने की पहल, 3 नवंबर को स्कीम का नींव का पत्थर रखेंगे CM मान

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। शहर में बुरी तरह चरमराई सीवरेज व्यवस्था को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान तीन नवंबर को मुक्तसर पहुंच रहे हैं। शहर पहुंचकर मुख्यमंत्री एक महत्वपूर्ण सीवरेज योजना का नींव पत्थर रखेंगे। करोड़ों रुपये की इस परियोजना के शुरू होने से शहर में सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त होगी, जिससे शहरवासियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। बता दें कि इस समय शहर की सीवरेज व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। शहर की विभिन्न गलियों व मोहल्लों में आए दिन सीवरेज जाम की समस्या आम है, जिससे वहां के निवासियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि 17 अक्टूबर को स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह भी मुक्तसर आए थे और शहर के सीवरेज, पानी व सड़कों समेत विभिन्न विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपये के कार्यों की घोषणा की थी।

अब मुख्यमंत्री मुक्तसर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत के तीन नवंबर को श्री मुक्तसर साहिब दौरे की तैयारियों को लेकर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज) गुरप्रीत सिंह थिंद के नेतृत्व में बैठक हुई। जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर अभिजीत कपलिश के नेतृत्व में अ